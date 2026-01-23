WWE SmackDown 23 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 23 de enero de 2026 | Wyatt Sicks vs. MFTs

La marca azul de WWE regresa este viernes 23 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y con difusión internacional en distintos canales y plataformas.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**)
  2. Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**)
  3. TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2)
  4. TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***)
  5. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2)
  6. Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*)
  7. TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 23 de enero de 2026 | Wyatt Sicks vs. MFTs
WWE SmackDown 23 de enero de 2026.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatts Sicks (c) vs. MFT
  • CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Giulia y Kiana James vs. Nia Jax y Lash Legend
  • Trick Williams vs. Damian Priest
  • Nathan Frazer vs. Johnny Gargano

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 23 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix
LA LUCHA SIGUE...
