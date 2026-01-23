La marca azul de WWE regresa este viernes 23 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y con difusión internacional en distintos canales y plataformas.
► El pasado viernes en SmackDown
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**)
- Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2)
- Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*)
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)
► Momentos clave
- Randy Orton resistió un Skull-Crushing Finale de The Miz y conectó un RKO decisivo para ganar. Orton avanza como uno de los clasificados al Fatal 4-Way para definir al contendiente #1 al Campeonato Indisputable WWE.
- Charlotte Flair y Alexa Bliss enfrentaron a Giulia y Kiana James. Después de una larga fase de dominio de Giulia y James, Alexa Bliss capturó a Kiana James con Sister Abigail para la cuenta de tres.
- Trick Williams soportó el intento de Matt Cardona y conectó el Trick Shot para asegurar la victoria. Williams se clasificó al Fatal 4-Way para definir al contendiente #1 al Campeonato Indisputable WWE.
- La interferencia primero de los MFT y luego de los Wyatt Sicks permitió que Damian Priest superara la confusión y conectara South of Heaven a Solo Sikoa, y avanzar al Fatal 4-Way para definir al contendiente #1 al Campeonato Indisputable WWE.
- Leon Slater mostró gran velocidad y ofensiva, pero Carmelo Hayes remató con un Final Cut desde la segunda cuerda para retener el Campeonato de los Estados Unidos.
- Jordynne Grace sobrevivió a interferencias de Alba Fyre y le pasó por encima a Chelsea Green con una victoria contundente.
- Sami Zayn impactó una Helluva Kick a Ilja Dragunov para asegurar la victoria en una intensa batalla. Sami Zayn se une al Fatal 4-Way para definir al contendiente #1 al Campeonato Indisputable WWE.
► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero de 2026
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatts Sicks (c) vs. MFT
- CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: Alexa Bliss y Charlotte Flair vs. Giulia y Kiana James vs. Nia Jax y Lash Legend
- Trick Williams vs. Damian Priest
- Nathan Frazer vs. Johnny Gargano
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 23 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix