La marca azul de WWE regresa este viernes 23 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Canadá Life Centre, en Winnipeg, Manitoba, Canadá y con difusión internacional en distintos canales y plataformas.

► El pasado viernes en SmackDown

TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Randy Orton venció a The Miz (**) Charlotte Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (**) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Trick Williams venció a Matt Cardona (** 1/2) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Damian Priest venció a Solo Sikoa (***) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes retuvo ante Leon Slater (*** 1/2) Jordynne Grace venció a Chelsea Green (*) TORNEO DE CONTENDIENTE #1: Sami Zayn venció a Ilja Dragunov (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 23 de enero de 2026

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatts Sicks (c) vs. MFT

Nathan Frazer vs. Johnny Gargano

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 23 de enero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Canadá Life Centre, Winnipeg, Manitoba, Canadá.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix