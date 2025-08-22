WWE SMACKDOWN 22 DE AGOSTO 2025 .— Aleister Black se verá las caras con R-Truth en una lucha anunciada tras un tenso altercado verbal en vestidores, donde Black le recordó a Truth su pasado con Damian Priest, así que le hizo saber que no ha olvidado y que quiere saldar cuentas. La lucha dará realce a la gira europea que llegará a su clímax en Clash in Paris. ¿Quién saldrá con el brazo en alto? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la la 3Arena en Dublin, Irlanda.

En un encuentro de relevos, los Motor City Machine Guns (Alex Shelley y Chris Sabin) enfrentarán a Melo Don’t Miz (The Miz y Carmelo Hayes).

Además, John Cena estará presente para hablar sobre su duelo ante Logan Paul en Clash in Paris.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro