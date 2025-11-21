WWE SMACKDOWN 21 DE NOVIEMBRE 2025 .— El torneo Last Time Is Now, con el cual se definirá al último rival de John Cena, sigue su curso. Este viernes veremos un interesante duelo de la primera fase con dos espectaculares gladiadores. Por un lado, el enmascarado mexicano Penta. Por el otro, el demonio irlandés Finn Bálor. Será una combinación explosiva lucha: el estilo agresivo y técnico de Penta ante la astucia y rudeza de Bálor. ¿Quién avanzará a la siguiente fase? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Ball Arena, en Denver, Colorado.

En otro encuentro del torneo Last Time Is Now, se enfrentarán Carmelo Hayes y el brutal Bronson Reed, integrante de The Vision.

Además, está programado un encuentro de parejas en el cual Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) se medirán con #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro