La marca azul de WWE regresa este viernes 21 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Ball Arena, en Denver, Colorado, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- TORNEO THE LAST TIME IS NOW: Jey Uso venció a The Miz (***)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Axiom (****)
- TORNEO THE LAST TIME IS NOW: LA Knight venció a Zack Ryder (*** 1/2)
- Jade Cargill venció a B-FAB (*)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Cody Rhodes (c) venció por DQ a Bronson Reed (***)
► Momentos clave
- Jey Uso avanzó en el torneo Last Tine is Now derrotando a The Miz. La victoria fue con una Uso Splash, cerrando el combate de manera decisiva y avanzando a la siguiente ronda.
- Por su parte, LA Knight avanzó tras vencer a Zack Ryder, quien regresó a SmackDown por una noche, pero no pudo hacer mucho después de que Knigh le aplicó el BFT.
- Cody Rhodes expuso el Campeonato Indisputable WWE ante Bronson Reed. Bron Breakker y Logan Paul irrumpieron, atacando a Rhodes y provocando la descalificación de inmediato. La situación empeoró cuando Drew McIntyre, aún bajo suspensión, apareció aprovechando un vacío contractual para unirse a la emboscada.
► Cartelera WWE SmackDown 21 de noviembre de 2025
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Penta vs. Finn Balor
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Bronson Reed vs. Carmelo Hayes
- DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Fraxiom (Nathan Frazer y Axiom)
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 21 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Ball Arena, Denver, Colorado.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
