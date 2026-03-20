La marca azul de WWE regresa este viernes 20 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina

► El pasado viernes en SmackDown

Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***) Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2) CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2) Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2) Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2) Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 20 de marzo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Nikki Bella y Brie Bella.

The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Nikki Bella y Brie Bella. CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga (c) vs. Damian Priest & R-Truth.

Solo Sikoa y Tama Tonga (c) vs. Damian Priest & R-Truth. Jade Cargill vs. Kiana James.

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu.

CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Motor City Machine Guns vs. Fraxiom.

Motor City Machine Guns vs. Fraxiom. Randy Orton explica su traición a Cody Rhodes.

Segmento con Kit Wilson y Jelly Roll

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 20 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Lenovo Center, Raleigh, Carolina del Norte.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix

Lucha Predicción Prob. Análisis Campeonatos de Parejas Femenil WWE

The Irresistible Forces (c) vs. Bella Twins Irresistible Forces Retienen 70% Las campeonas están dominantes y WWE las protege. Las Bella Twins quedarán fuertes en derrota, posiblemente por DQ o interferencia, para extender la rivalidad hasta WrestleMania. Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Sin Ganador / DQ 65% Esta guerra es demasiado grande para resolverse en una sola lucha. Terminará en caos, posiblemente con interferencia de Solo Sikoa o Tama Tonga. Promo de Randy Orton Ataque TRAICIONERO 85% Orton no viene a hablar. Explicará brevemente su traición y atacará a alguien cercano a Rhodes. Campeonato de Parejas WWE

The MFTs (c) vs. Damian Priest & R-Truth The MFTs Retienen 75% Sikoa y Tonga están dominantes como campeones. Priest y Truth son populares pero no están listos para el título. Posible interferencia de los Wyatt Sicks. Contendientes #1 al Campeonatos de Parejas WWE

Motor City Machine Guns vs. Fraxiom MCMG Ganan 60% Shelley y Sabin tienen más experiencia y darían una buena lucha contra los MFTs. Fraxiom quedará fuerte en derrota. Jade Cargill vs. Kiana James Cargill Gana 95% Cargill está protegida como Campeona WWE. James es talentosa pero sirve para mantener activa a la campeona rumbo a WrestleMania 42.