La marca azul de WWE regresa este viernes 20 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Lenovo Center, en Raleigh, North Carolina
► El pasado viernes en SmackDown
- Uncle Howdy y Erick Rowan vencieron a Solo Sikoa y Talla Tonga (***)
- Jade Cargill venció a Michin (*** 1/2)
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Lash Legend y Nia Jax (c) vencieron por DQ a Alexa Bliss y Charlotte Flair (*** 1/2)
- Damian Priest y R-Truth vencieron a Ángel Garza y Berto (*** 1/2)
- Tiffany Stratton venció a Kiana James (*** 1/2)
- Trick Williams venció a Jacob Fatu (*** 1/2)
► Momentos clave
- Los Wyatt Sicks casi recuperan la linterna de Bray Wyatt. Gracias a que Nikki Cross la tomó, Uncle Howdy pudo vencer a Solo Sikoa con el Sister Abigail. Sin embargo, después de la lucha Tama Tonga se volvió a robar la linterna.
- Michin no fue capaz de derrotar a Jade Cargill. La Campeona WWE soportó la ofensiva de Michin y definió la lucha con su remate Jaded.
- Las Campeonas de Parejas WWE, Lash Legend y Nia Jax, pudieron retener su título por descalificación ante Alexa Bliss y Charlotte Flair debido a una intervención de las gemelas Bella.
- Damian Priest y R-Truth lograron neutralizar a Los Garza con ofensiva combinada, asegurando la victoria tras controlar el ritmo final del combate.
- Con su Prettiest Moonsault Ever, Tiffany Stratton derrotó a Kiana James de manera contundente.
- Drew McIntyre intervino en la lucha de Jacob Fatu vs. Trick Williams, atacando a Fatu y permitiendo que Williams capitalizara la situación para llevarse la victoria.
► Cartelera WWE SmackDown 20 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: The Irresistible Forces (Nia Jax y Lash Legend) (c) vs. Nikki Bella y Brie Bella.
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Solo Sikoa y Tama Tonga (c) vs. Damian Priest & R-Truth.
- Jade Cargill vs. Kiana James.
- Drew McIntyre vs. Jacob Fatu.
- CONTENDIENTES #1 AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Motor City Machine Guns vs. Fraxiom.
- Randy Orton explica su traición a Cody Rhodes.
- Segmento con Kit Wilson y Jelly Roll
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 20 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Lenovo Center, Raleigh, Carolina del Norte.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix