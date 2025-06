WWE SMACKDOWN 20 DE JUNIO 2025 .— Ron Killings, mejor conocido como R-Truth, atacó en varias ocasiones a John Cena durante el episodio de la semana pasada. Cansado del caos, el Gerente General Nick Aldis decidió ponerle un alto al desorden programando una revancha entre ambos para este viernes. Ésta será una lucha completamente distinta a la de Saturday Night’s Main Event, pues Truth ha mostrado una actitud más violenta desde que regresó a WWE tras ser despedido. ¿Podrá el Campeón Indisputable WWE sobrevivir a la furia de R-Truth? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan.

En lucha semifinal del torneo Queen of the Ring, Alexa Bliss enfrentará a Stephanie Vaquer, Raquel Rodríguez, Ivy Nile y Asuka.

Por otro lado, en la semifinal del torneo King of the Ring, Randy Orton se medirá con Sami Zayn.

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función comenzó con Joe Tessitore dándonos la bienvenida mientras mostraban el exterior del recinto sede. Luego se vieron imágenes de Randy Orton y Sami Zayn llegando a la arena, seguidos de Alexa Bliss en backstage, Asuka en el estacionamiento y Solo Sikoa junto a JC Mateo caminando hacia el interior. También se vio a Ron “R-Truth” Killings con su equipaje.

► La música de LA Knight sonó y él se dirigió al ring presentado por Mark Nash, mientras Wade Barrett daba la bienvenida oficial y narraba los momentos destacados del lunes pasado, cuando Jey Uso ganó una lucha Fatal de 4 con ayuda de LA Knight y otros héroes.

► El público coreó con fuerza “LA Knight” y él respondió con su típico “Let me talk to ya!” LA Knight habló sobre lo ocurrido en Money in the Bank, cuando fue perjudicado por el grupo de Seth Rollins, y explicó que no dejó pasar esa traición y por eso se encargó de arruinarles sus oportunidades en King of the Ring.

► LA Knight aseguró que esto solo puede terminar de una forma: enfrentando a Seth Rollins. Paul Heyman interrumpió y se presentó como el sabio consejero del Señor Money in the Bank Seth “Freakin’” Rollins.

► Heyman pidió entrar al ring y tras recibir permiso, le dijo a Knight que efectivamente hay tensión entre él y Rollins. El público coreó “CM Punk” mientras Heyman afirmaba que era un gran admirador de Knight, solo para anunciarle que por orden de Rollins debía irse de Michigan, o algo malo le pasaría esa misma noche.

► LA Knight respondió que Heyman es un mentiroso y un parásito que se pega a cualquier talento con algo de fama, y que Rollins era solo su siguiente objetivo. Knight le propuso que si no podía traer a Seth, entonces lo enfrentara él mismo esa noche, y se dio la vuelta para dejar que Heyman lo atacara primero, pero Heyman optó por retirarse.

► Heyman entonces soltó el micrófono diciendo que la amenaza no era una predicción, sino un spoiler, y aparecieron Bronson Reed y Bron Breakker. Ambos subieron al ring y atacaron a Knight, quien intentó defenderse, pero fue derribado por Breakker.

► Ya en el ringside, Knight tomó una silla y golpeó a los dos con ella, obligándolos a retroceder mientras Heyman los contenía. Más tarde, se vio a Heyman con Reed y Breakker en backstage, diciéndoles que todo estaba bajo control.

► Byron Saxton apareció y anunció, por orden de Nick Aldis, que esa noche Bronson Reed se enfrentaría a LA Knight en combate individual. Heyman agradeció la información y al marcharse Saxton, le dijo a Reed que la paciencia no era una virtud, sino una estrategia.

►1- TORNEO QUEEN OF THE RING; SEMIFINAL: Asuka vs. Alexa Bliss Bliss inició el combate aplicando una llave a la cabeza, pero Asuka la envió contra las cuerdas y ambas se impactaron con tacleadas de hombro. Asuka le conectó varios puñetazos de derecha a Bliss e intentó una patada, pero Bliss la atrapó y la hizo tropezar. Bliss respondió con unas patadas voladoras, luego Asuka tomó el control con una tacleada de hombro y cuando Bliss quedó sobre la ceja del ring, la japonesa la derribó con un ataque de cadera. Bliss se repuso con puñetazos y un rodillazo a la cara de Asuka, seguido de una cobertura, pero solo obtuvo una cuenta en dos segundos. Al intentar sujetar a Asuka, esta contraatacó con golpes con el antebrazo y patadas, y luego ejecutó un supléx alemán. Asuka continuó con un rodillazo volador al rostro y buscó la cuenta, pero Bliss se liberó. Asuka intentó otra patada, pero Bliss esquivó y la rodó para una cobertura, aunque Asuka también se libró. Bliss quiso aplicar Sister Abigail, pero Asuka la sorprendió con una rodada a espaldas, aunque Bliss volvió a salir antes del tres. Asuka le conectó una patada a la sien, pero Bliss resistió la cobertura. Asuka subió a la tercera cuerda para unas patadas voladoras, pero Bliss se hizo a un lado. Bliss contraatacó con una desnucadora y buscó la cuenta, pero Asuka volvió a resistir. Bliss subió a la tercera cuerda para intentar el Twisted Bliss, pero cambió de idea y bajó. Le pidió a Asuka que no se moviera, pero esta la atrapó en una palanca al brazo. Bliss logró zafarse con otra rodada, pero Asuka se liberó. Asuka aplicó una desnucadora y buscó la cobertura, pero Bliss volvió a sobrevivir. Bliss atacó con un derechazo y colocó a Asuka en el Árbol del Dolor, de cabeza colgando en el esquinero, donde le conectó unas patadas voladoras. Luego intentó el Twisted Bliss desde la tercera cuerda, pero Asuka levantó las rodillas. Asuka cerró el combate con su remate final y logró la cuenta de tres para llevarse la victoria. El Final Empress Impact de Asuka. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha de Asuka, está regresando en un buen nivel.

El resultado es un poco sorprendente, pues se esperaba que Alexa Bliss estuviera más arriba en este torneo. Ya veremos qué planes creativos hay con ella y qué pasa a futuro. Contras Nada negativo qué destacar.

El resultado es un poco sorprendente, pues se esperaba que Alexa Bliss estuviera más arriba en este torneo. Ya veremos qué planes creativos hay con ella y qué pasa a futuro. Contras Nada negativo qué destacar.



► En backstage, B-FAB se reunió con Jade Cargill y Michin, informándoles que Asuka había regresado con una fuerte declaración. Michin propuso hablar con Nick Aldis para buscar impacto dentro de la división de parejas femenil. Byron Saxton se acercó y preguntó a Jade Cargill sobre su próximo combate contra Roxanne Pérez.

► Cargill respondió que Pérez tiene potencial, es rápida y aguerrida, pero sigue tratando de probarse a sí misma, y esto no es una sala de entrenamiento. Afirmó que ella es la tormenta y que este torneo no fue creado para el futuro, sino para su reinado. Luego, The Secret Hervice apareció junto a Alexa Bliss, mientras Chelsea Green reclamaba que ella debería estar en el torneo.

► Charlotte Flair interrumpió para decir que si no hubiese sido reemplazada, ella seguiría compitiendo en el Queen of the Ring. Green se fue molesta y Bliss le dijo a Flair que no necesitaba su ayuda, a lo que Flair respondió que no tenía intención de ayudarla.

► En el ring, Kit Wilson esperaba su combate contra Aleister Black, pero al momento en que Black hacía su entrada, «R-Truth» Ron Killings atacó a Wilson por la espalda. Ron Killings aplicó el STF sobre Wilson y tomó un micrófono exigiendo que John Cena saliera al ring, afirmando que él conducía las cosas en sus propios términos.

► Ron Rillings volvió a aplicar el STF, y salieron oficiales de WWE para intervenir. Jamie Noble logró calmar a Ron Killings y se retiraron juntos hacia backstage.

► Se mostraron imágenes de Gunther ganando el Campeonato Mundial Peso Completo tras vencer a Jey Uso en Raw. Luego pasaron clips destacados del Raw de la semana pasada, incluyendo el regreso del miembro del Salón de la Fama de WWE, Goldberg.

► En backstage, Jamie Noble fue visto conversando con Ron Kuillings, quien le reiteró que quiere un combate contra John Cena. Aleister Black interrumpió, preguntando a R-Truth por qué se estaba metiendo en sus combates.

► Killings respondió que no era nada personal ni tenía que ver con él. Ambos quedaron cara a cara hasta que Damian Priest apareció y calmó la situación.

► Priest le dijo a Black que Truth estaba pasando por muchas cosas y que lo dejara hablar con él, por lo que Black se retiró. Luego, Priest le comentó a Truth que lo entendía, pues él también solía actuar así, pero R-Truth era quien solía hacerlo sonreír.

► Priest le aconsejó canalizar esa rabia y energía en su combate ante Cena, y que después podrían ir a celebrar. Ron Killings le respondió que le parecía bien, y ambos se dieron la mano.

► Cody Rhodes hizo su entrada al ring entre ovaciones, pero fue interrumpido por Jey Uso, quien llegó entre el público y realizó su rutina de grita “YEET!” con dos niños. Rhodes observó sonriente mientras Uso completaba su espectáculo, y ambos se abrazaron en el centro del ring, lo que llevó a que el público pidiera un bis. Uso se los dio con otra ronda de “Yeet!”

► Uso tomó la palabra y le dijo a Rhodes que ambos han estado en la cima y también en las trincheras, pero que este lunes solo hay espacio para uno. Uso recalcó que no era algo personal, solo negocios, y prometió que al final de su combate, solo se escuchará una palabra: “Yeet!”

► Se volvieron a abrazar hasta que sonó la música de Sami Zayn, quien se unió a ellos en el ring. Zayn dijo que era un privilegio estar en el ring con dos de los mejores del negocio y recordó que él es el único de los tres que no ha sido campeón mundial.

► Le recordó a Uso que viajó solo para felicitarlo cuando ganó el título y que lo ama y está orgulloso de él. También recordó haber sido el primero en entrar al ring para abrazar a Rhodes cuando ganó el campeonato.

► Zayn dijo que ahora es su momento de terminar su propia historia. Randy Orton apareció y afirmó que no hay línea que no cruzaría, incluso si tiene que atravesar a Rhodes para llegar a John Cena en SummerSlam.

► A Uso le expresó respeto y cariño por la historia entre sus familias, pero advirtió que si está en su camino, recibirá las tres letras más peligrosas del entretenimiento deportivo: RKO. Finalmente, Orton dijo que todos saben que algún día Sami Zayn será campeón mundial, pero dejó claro que ese día no será hoy.

►2- TORNEO KING OF THE RING; SEMIFINAL: Randy Orton vs. Sami Zayn Zayn comenzó el combate con una serie de machetazos al pecho sobre Orton en la esquina, pero Orton logró esquivar y salió del ring. Al regresar, Orton acorraló a Zayn en el esquinero y le metió un dedo en el ojo sin que el réferi lo viera. Orton continuó con varios puñetazos hasta que Zayn respondió con su propio piquete a los ojos y lo mandó fuera del ring. Zayn se subió a la ceja del ring, pero Orton lo hizo tropezar y lo levantó para azotarlo contra la mesa de comentarios. Ante el pedido del público, Orton repitió el castigo y volvió a estrellar a Zayn sobre la mesa. Zayn reaccionó con un lazo al cuello y luego subió a la segunda cuerda para ejecutar un codazo volador. Intentó el Blue Thunder Bomb, pero Orton cayó en pie y lo sorprendió con un lazo al cuello. Cuando Zayn rebotó en las cuerdas, Orton lo frenó con un rápido powerslam. Zayn quedó sobre la ceja del ring y Orton lo arrastró hacia la segunda cuerda para aplicarle su clásica DDT con ayuda de las sogas. Orton se preparó para conectar su remate, pero Zayn se deslizó fuera del ring. Orton lo persiguió y estrelló su rostro contra la mesa de comentarios. Al intentar repetir el castigo, Zayn aterrizó de pie y fue él quien azotó a Orton contra la mesa. Zayn regresó a Orton al cuadrilátero. Orton buscó una lanza en el esquinero, pero Zayn se hizo a un lado y Orton se golpeó contra el poste. Zayn intentó el Helluva Kick, pero Orton lo sorprendió con otro powerslam y buscó la cuenta, pero Zayn salió a los dos segundos. Orton buscó su icónico remate, pero Zayn lo esquivó y ahora sí logró ejecutar el Blue Thunder Bomb, aunque Orton también resistió la cuenta. Zayn subió a la tercera cuerda y se lanzó, pero Orton se hizo a un lado y Zayn cayó en pie. Orton intentó el RKO, pero Zayn lo azotó contra la lona y preparó un segundo intento del Helluva Kick. Sin embargo, Orton lo sorprendió con su icónico remate final y consiguió la cuenta de tres para llevarse la victoria. El Final RKO de Randy Orton. Valoración 6.5 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una gran lucha entre dos grandes figuras de WWE y la lucha libre en general.

Contras Nada negativo qué remarcar.

Contras Nada negativo qué remarcar.



► Nia Jax hizo su entrada al ring y tomó el micrófono para decir que le parecía una locura que Tiffany Stratton se le hubiera acercado buscando ser su protegida, ya que sabía lo que ella podía hacer por ella. Jax señaló que Stratton estaba triunfando, pero que la forma en que se lo agradeció fue traicionándola y quitándole el campeonato.

► Tiffany Stratton interrumpió con su entrada y le dijo a Jax que era como una ex tóxica de la que no podía deshacerse. Luego le dijo que dejara de poner excusas y que aceptara que ella era mejor. Jax le respondió que si de verdad era mejor, entonces le diera una revancha.

►Stratton confirmó que la lucha sería la próxima semana, bajo la estipulación de última mujer en pie, y que se divertiría agregando más cicatrices a la cabeza de Jax. Jax intentó golpearla con un derechazo, pero Stratton lo esquivó. Stratton corrió hacia las cuerdas, pero fue interceptada con un spinebuster por parte de Jax, quien remató con una guillotina.

.@tiffstrattonwwe just challenged Nia Jax to a Last Woman Standing Match next week 😱#SmackDown pic.twitter.com/zPboXIU6AI — WWE (@WWE) June 21, 2025

►Jax levantó el título en el aire mientras el público la abucheaba. En ese momento sonó la música de Naomi, quien corrió acompañada de un réferi con la intención de canjear su contrato.

►Antes de que pudiera hacerlo, Jax la haló por debajo del ring. Naomi logró regresar a la ceja del ring, pero Jax la arrastró de nuevo. Naomi le gritó y volvió a subirse, aunque fue sorprendida por una dropkick de Stratton que la hizo caer encima de Jax fuera del ring.

► Stratton celebró levantando su campeonato mientras sonaba su música, luego lanzó el maletín hacia ringside y se retiró del lugar.

Naomi tried to cash-in but Nia Jax said: not today 😡#SmackDown pic.twitter.com/5c7BcpATIo — WWE (@WWE) June 21, 2025

►3- Charlotte Flair vs. Chelsea Green Green comenzó el combate atacando a Flair y azotándola de cara contra la lona. Luego intentó sujetarla, pero Flair reaccionó con una serie de machetazos al pecho. Flair subió a la tercera cuerda y ejecutó una plancha cruzada, pero Green resistió la cuenta en dos segundos. Flair conectó una patada a la cabeza de Green, lo que hizo que el réferi se acercara a verificar su estado. En ese momento, Fyre subió a la ceja del ring y dejó colgada a Flair sobre la cuerda superior. Green aprovechó para azotar a Flair contra la lona y buscar la cuenta, pero Flair volvió a resistir. Flair contraatacó con más machetazos al pecho y un fallaway slam. Intentó aplicar la cruceta, pero Fyre volvió a subirse a la ceja del ring y Flair la derribó con una patada al rostro. Al girar, Flair fue sorprendida por una patada giratoria de Green, quien cubrió de inmediato, pero sin éxito. Green se quitó la máscara protectora y buscó el Unprettier, pero Flair la empujó contra las cuerdas y la interceptó con una lanza. Flair hizo el intento de cobertura, pero Green volvió a salvarse antes de la cuenta de tres. Flair volvió a intentar la cruceta, pero Green la atrapó y sorprendió con una rodada a espaldas de la que Flair logró zafarse. Finalmente, Flair se puso de pie y encajó la cruceta llamada Figure Eight, lo que obligó a Green a rendirse. El Final Cruceta llamada Figura Ocho de Charlotte Flair. Valoración 4.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena e interesnate lucha femenil.

Contras Nada malo para comentar.

Contras Nada malo para comentar.



► Después del match , Piper Niven atacó a Charlotte Flair con un sentón bombazo. Alexa Bliss hizo su aparición para hacer el salve. Flair y Bliss unieron fuerzas para atacar a The Secret Hervice, quedándose ambas en pie en el centro del ring.

► Sin embargo, Flair pasó de largo junto a Bliss mientras sonaba su música, dejando el cuadrilátero, lo que provocó que Bliss la mirara con enojo.

► En backstage, JC Mateo se estaba vendando la mano, planeando atacar a Jacob Fatu, pero Solo Sikoa lo detuvo. Sikoa le dijo que él hablaría con Fatu porque lo necesita, y le pidió a Mateo que esté listo. Sikoa hizo su entrada al ring con los brazos abiertos, pidiéndole a Fatu que saliera para aclarar las cosas.

► El Campeón de los Estados Unidos WWE, Jacob Fatu, respondió al llamado y se unió a Sikoa en el ring. Sikoa le dijo que no vino a pelear, sino a recordarle que lo ama y que aprendió del anterior Jefe Tribal que la familia se cuida.

► Sikoa insistió en que él fue el único que vio potencial en Fatu, que fue quien lo trajo, le dio oportunidades y lo ayudó a poner comida en su mesa. Sikoa le dijo que no tenía a nadie más, solo a él, y que quería que volvieran a estar juntos como familia, incluso si no decía las cuatro palabras.

► Fatu se mostró escéptico y acusó a Sikoa de haberlo usado para ganar poder, para luchar sus batallas y mantenerse como El Jefe Tribal. Fatu dijo que el verdadero problema es el Campeonato de los Estados Unidos y colocó el título entre ambos en el centro del ring, retando a Sikoa a luchar por este.

Jacob Fatu just challenged Solo Sikoa to a US Title Match 👀#SmackDown pic.twitter.com/UBdyQpCiR0 — WWE (@WWE) June 21, 2025

► Fatu advirtió que si Sikoa intentaba irse por su cuenta, él sabía de lo que Fatu era capaz: «todo gas y sin frenos». Sikoa intentó aplicarle un Solo Spike, pero Fatu lo bloqueó con un cabezazo. Mateo apareció, pero Fatu también lo noqueó.

► Sikoa y Mateo lograron doblegar a Fatu brevemente en una esquina con golpes combinados. Sonó la música de Jimmy Uso, quien llegó para atacar a Mateo y Sikoa con superkicks, pero Mateo lo derribó con un tremendo lazo al cuello.

► Fatu se reincorporó y limpió la casa, derribando a Sikoa y Mateo. Luego aplicó un hip attack a Sikoa en la esquina. Fatu y Uso se miraron, ambos observando a Sikoa, pero este escapó del ring cuando Fatu subió a la segunda cuerda.

► La música de Fatu sonó mientras él y Uso permanecían en el ring. Luego, Bronson Reed, acompañado por Bron Breakker y Paul Heyman, hizo su entrada para el siguiente combate. LA Knight apareció desde el lado de la mesa de comentaristas para enfrentarse a Reed.

►4- LA Knight vs. Bronson Reed LA Knight comenzó el combate atacando por la espalda a Bron Breakker, quien se encontraba en ringside. Luego ingresó al ring y sacó a Reed del cuadrilátero con un lazo al cuello. Al volver Reed, Knight lo recibió con una serie de derechazos y lo acorraló en la esquina con pisotones. Knight conectó una patada al rostro de Reed, pero este lo envió sobre la ceja del ring. Knight saltó por encima de la cuerda superior intentando una desnucadora, pero Reed se sujetó de las cuerdas para evitarlo. Reed intentó un sentón, pero Knight lo esquivó. Knight buscó un codazo, pero Reed rodó fuera del ring. Knight lo siguió con una patada y una plancha cruzada desde la segunda cuerda. De regreso en el ring, Knight aplicó un codazo volador y cubrió, pero Reed resistió la cuenta. Knight intentó su remate BFT, pero Reed lo frenó con un cabezazo seguido de un jagged edge. Reed buscó la cuenta, pero Knight logró zafarse. Reed levantó a Knight, pero este invirtió la maniobra con un DDT. Breakker subió a la ceja del ring y Knight lo derribó. Luego sacó a Reed del cuadrilátero. Knight corrió hacia las cuerdas, pero Breakker entró al ring y lo sorprendió con una lanza, provocando la descalificación. El Final LA Knight ganó por descalificación. Valoración 5.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una lucha buena, con un final bastante interesante.

Contras Nada malo qué comentar.

Contras Nada malo qué comentar.



► Tras el combate, Bronson Reed sujetó a LA Knight y Bron Breakker lo embistió con una spear. Breakker lo inmovilizó en la lona mientras Reed subía a la tercera cuerda y le aplicaba un Tsunami.

► Reed volvió a subir al esquinero y conectó un segundo Tsunami sobre LA Knight. Reed subió una vez más mientras los oficiales de WWE entraban al ring, pero Breakker los empujó para alejarlos.

► Reed aplicó un tercer Tsunami, dejando a Knight completamente destruido. Reed, Breakker y Paul Heyman abandonaron el ring y se retiraron juntos rumbo a backstage.

► Luego vimos a Jacob Fatu en backstage, donde anunció que acababa de hablar con “el hombre” y que el próximo sábado en Night of Champions se enfrentará a Solo Sikoa por el Campeonato de Estados Unidos WWE. Fatu advirtió que va a arrastrar a Sikoa como un perro.

► R-Truth hizo su entrada para el evento estelar de la noche. La música de John Cena sonó y este se dirigió al ring. Cena pidió que cortaran su música y le indicó a Mark Nash que lo presentara como siempre lo hace.

►5- John Cena vs. Ron Killings Esta lucha no fue titular, no fue por el Campeonato Indisputable WWE. El ex R-Truth comenzó el combate derribando a John Cena y le conectó varios derechazos, obligándolo a salir del ring. Afuera, Killings estrelló el rostro de Cena contra la mesa de comentaristas y luego contra la ceja del ring, antes de devolverlo al cuadrilátero. Ya en el ring, Ron Killings lo azotó contra el esquinero, dejándolo tendido en la lona. Cena se recuperó y conectó el Five Knuckle Shuffle sobre Killings. Intentó aplicarle el Ajuste de Actitud, pero Killings cayó en pie y respondió con varios derechazos, seguidos de un ataque en la esquina. Cena volvió a salir del ring y tomó su campeonato, intentando marcharse, pero Killings lo persiguió. Al alcanzarlo, Truth volvió a golpearlo, pero Cena lo sorprendió con un golpe con el título en la cabeza, provocando la descalificación. El Final Ron Killings ganó por descalificación. Valoración 0.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad

Contras



► Tras el combate, sonó la música de CM Punk y este se dirigió al ring junto a John Cena. Cena comenzó a golpear a Punk con derechazos y patadas, pero Punk se recuperó y respondió con puñetazos.

► Punk tomó el Campeonato Indisputable WWE y quiso golpear a Cena con él, pero Cena reaccionó con una patada seguida de un golpe bajo. Cena luego impactó a Punk en el rostro con el campeonato.

► Cena salió del ring, sacó una mesa desde debajo del cuadrilátero y la colocó dentro del ring. Punk se levantó, pero Cena volvió a golpearlo con el título.

► Cena cargó a Punk sobre sus hombros y le aplicó un Attitude Adjustment a través de la mesa. Cena volvió a salir del ring, tomó un micrófono, regresó y se sentó sobre una cuerda mientras se reía.

► Cena le dijo a Punk que mientras yacía allí en su momento más incómodo, esperaba que pudiera escucharlo, digerirlo, porque antes de irse en seis meses con el Campeonato Indisputable WWE, tenía que sacarse muchas cosas del pecho.

► Cena comenzó diciendo que, ante todo, no odiaba a Punk. Aclaró que ni siquiera le desagradaba, que de hecho lo apreciaba, más que a cualquier otra persona con la que haya compartido vestidor. Tal cual como la famosa pipebomb de CM Punk de 2011, la imitó así John Cena.

► Cena afirmó que lo que sí odiaba era esa idea de que Punk fuera «el mejor del mundo», ya que, según él, no lo era. Cena dijo que el mejor de todos los tiempos es él. Cena admitió que Punk es mejor que él en una sola cosa: es el mejor embaucador del mundo.

► Cena soltó un improperio y bromeó diciendo “oh no, acabo de decir una grosería”. Luego pidió que grabaran eso porque estaba rompiendo la cuarta pared. Finalmente, Cena confesó que la verdad es que sentía celos de Punk, celos de que hubiera logrado engañar a toda esa gente haciéndoles creer el mito de que es el mejor del mundo.

► Cena dijo que los fanáticos coreaban por Punk y le cantaban, pero que no creían una maldita palabra de lo que decía. Afirmó que Punk cambiaba sus valores con la misma frecuencia con la que él cambiaba de camiseta.

► Cena llamó a Punk oportunista, alguien que se impulsaba sobre las espaldas de quienes sí se partían el cuello trabajando. Y sorprendió cuando mencionó directamente a Claudio Castagnoli, Nick Nemeth y Matt Cardona, como ejemplos de luchadores sacrificados.

JOHN CENA SENDING A SHOUTOUT TO CLAUDIO CASTAGNOLI, NIC NEMETH, AND MATT CARDONA!! OH MY GOODNESS!!! WHAT IS HAPPENING??!?!!! #SMACKDOWN pic.twitter.com/uyJpIgYGT5 — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) June 21, 2025

► Cena aseguró que no habría nadie tras bambalinas que le cortara el micrófono para salvarlo, porque él era su único amigo. Le pidió a Punk que recordara quién le dio el escenario para lanzar su famosa pipe bomb.

► Luego le preguntó qué había hecho desde entonces, y dijo que sólo ha repetido las mismas cinco frases promocionales de siempre. Cena afirmó que Punk ya no era la voz de los sin voz, sino un millonario a pesar de sí mismo.

► John Cena dijo que CM Punk no era un “punk”, sino un capitalista. Aseguró que Punk no estaba en contra de TKO, sino que él era “Mr. TKO”. Cena agregó que a Punk le habían arrancado los “cojones” técnicamente del cuerpo.

► Cena dijo que sus tuits eran fuertes pero sus acciones débiles. Finalmente, advirtió que en Arabia Saudita enfrentará una música muy fuerte, cuando él —John Cena— pruebe ante el mundo que, día tras día, sin descanso durante 25 años, ha sido el más grande de todos los tiempos.

► El público comenzó a corear el nombre de Cena, y él respondió que ellos sabían la verdad. Cena dijo que Punk fue el mejor del mundo durante 7 minutos… hace 14 años.

► Cena afirmó que si después de Night of Champions Punk seguía lo suficientemente delirante como para creerse el mejor del mundo, entonces “el mundo sí que es pequeño después de todo”.

► Cena agradeció a Grand Rapids y la gente estalló en ovaciones. Luego le pidió a Punk que llevara su mejor versión al evento, porque si lo ocurrido esta noche era un indicio, el ambiente comenzaba a cambiar.

► Oficiales de WWE salieron a revisar a Punk, y Cena les dijo que no se preocuparan, que no le haría más daño. Cena aseguróque Punk tenía una gran lucha titular por delante: el mejor del mundo contra el más grande de todos los tiempos por el campeonato más codiciado del entretenimiento deportivo, el Campeonato Indisputable WWE.

► Cena dijo que aunque el público cantara y gritara, hasta los idiotas eran lo suficientemente inteligentes como para ver la verdad: el campeón está aquí. Cena levantó su título y dijo “Estados Unidos, pueden quedarse con los próximos dos minutos y medio, no necesito una bomba… Elvis ha salido del maldito edificio”.

► Finalmente, Cena agradeció a Punk por permitirle robar su promo y hacerlo quedar aún más ridículo. Su música sonó, subió a la segunda cuerda, alzó el título, fue ovacionado, caminó hacia la tarima, lanzó un beso y así terminó el show.