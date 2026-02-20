La marca azul de WWE regresa este viernes 20 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida.

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend sin ganadoras (***) MFTs (Solo Sikoa, JC Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tongs) vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Alexa Bliss vencio a Zelina Vega y Giulia (** 1/2) Trick Williams venció a Rey Fénix (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) retuvo ante Jordynne Grace (** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes venció a Jacob Fatu y Sami Zayn (*** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero de 2026

CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER VARONIL: Damian Priest vs. Carmelo Hayes vs. Trick Williams.

Damian Priest vs. Carmelo Hayes vs. Trick Williams. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James.

Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James. Oba Femi vs. Kit Wilson.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 20 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Amerant Bank ArenaSunrise, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 SyFy Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 SyFy Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 SyFy Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 SyFy Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

🏆 Combate ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Hayes vs. Priest vs. Williams

Clasificatoria para Elimination Chamber Damian Priest 55% Su experiencia en grandes eventos y tamaño le dan ventaja. Hayes y Williams pueden llevar una rivalidad aparte. Flair vs. Jax vs. James

Clasificatoria para Elimination Chamber Charlotte Flair 70% La Reina necesita estar en Elimination Chamber, además de que avanzaría su historia con Alexa Bliss. Oba Femi vs. Kit Wilson

Singles Match Oba Femi 100% No hay forma en que Kit Wilson pueda vencer a Oba Femi.