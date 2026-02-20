La marca azul de WWE regresa este viernes 20 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Amerant Bank Arena, en Sunrise, Florida.
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend sin ganadoras (***)
- MFTs (Solo Sikoa, JC Mateo, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tongs) vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Alexa Bliss vencio a Zelina Vega y Giulia (** 1/2)
- Trick Williams venció a Rey Fénix (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) retuvo ante Jordynne Grace (** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Cody Rhodes venció a Jacob Fatu y Sami Zayn (*** 1/2)
► Momentos clave
- En caos total terminó lucha entre Iyo Sky y Rhea Ripley ante Nia Jax y Lash Legend. Estas últimas ganaron, pero por descalificación, así que no cambió el título de manos.
- Los MFTs vencieron a Shinsuke Nakamura, Apollo Crews, Matt Cardona, Carmelo Hates e Ilja Dragunov cuando Tama Tonga conectó su Cut Throat en Hayes.
- Alexa Bliss venció a Giulia y Zelina Vega, tras aplicarle a ésta el Abigail DDT. Así, clasificó para Elimination Chamber.
- Trick Williams le recetó otra derrota a Rey Fénix tras impactarlo con su Trick Shot.
- Cody Rhodes venció a Sami Zayn y Jacob Fatu y clasificó a Elimination Chamber. La victoria fue gracias a una intervención de Drew McIntyre contra Rhodes. Zayn quiso defenderlo, pero Rhodes se aprovechó de la distracción para dar cuenta de Zayn.
► Cartelera WWE SmackDown 20 de febrero de 2026
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER VARONIL: Damian Priest vs. Carmelo Hayes vs. Trick Williams.
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Charlotte Flair vs. Nia Jax vs. Kiana James.
- Oba Femi vs. Kit Wilson.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 20 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Amerant Bank ArenaSunrise, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|SyFy
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|SyFy
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|SyFy
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|SyFy
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix