WWE SMACKDOWN 2 DE MAYO 2025 .— Después de su impactante regreso la semana pasada, donde irrumpió en el cuadrilátero para conectar su patada Black Mass a The Miz, Aleister Black hará este viernes su regreso oficial a WWE, enfrentando precisamente al ‘A-Lister’ en la que será su primera lucha en la empresa desde su salida en 2021, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en su enigmática y oscura carrera. A pesar de tener todos los pronósticos en contra, The Miz quiere reivindicarse tras la humillación, pero no le será fácil, pues Black buscará, seguramente, una victoria contundente. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Wells Fargo Arena, en Des Moines, Iowa.

Con su combate por el Campeonato Indisputable WWE ante John Cena programado para Backlash 2025, Randy Orton estará presente en SmackDown. La semana pasada, Orton y Cena tuvieron un tenso cara a cara que le echó leña a su rivalidad. Ahora se espera que The Viper envíe un nuevo mensaje a su viejo rival.

WWE SmackDown 2 de mayo 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro