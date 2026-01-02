WWE SMACKDOWN 2 DE ENERO 2026 .— La rivalidad entre Damian Priest y Aleister Black, la cual parecía haber terminado después del duelo mixto en el cual Priest y Rhea Ripley derrotaron a Black y Zelina Vega, sigue su curso. Priest ya quería pasar la página, pero Black no está dispuesto a dejar que eso ocurra si no es él quien se lleva la mejor parte, así que en el primer episodio de SmackDown de este año nuevo veremos a ambos en una lucha de Ambulancia, lo que significa que no hay descalificaciones ni conteos fuera; el único modo de ganar es incapacitar al rival lo suficiente como para meterlo en la parte trasera de una ambulancia y cerrar la puerta. ¿Podrá, de una vez por todas, cerrarse este capítulo? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Key Bank Center en Buffalo, New York.

La alianza formada por Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley enfrentará a Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend. Las tensiones entre estos grupos han avanzado en semanas recientes, hasta llegar a este choque multitudinario.

La Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con Michin, quien de llevarse la victoria podría obtener una oportunidad por el cinturón.

Además, estará presente el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes.

WWE SmackDown 2 de enero 2026

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro