La marca azul de WWE regresa este viernes 2 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Key Bank Center en Buffalo, New York, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2)
  2. Charlotte Flair venció a Lash Legend (**)
  3. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2)
  4. Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Momentos clave

El ambiente navideño se rompió rápido cuando Joe Hendry y The Miz desataron el caos con objetos festivos. Interferencias y golpes sin reglas elevaron la locura del combate. Hendry cerró con autoridad atravesando una mesa para la victoria.

Lash Legend enfrentó a Charlotte Flair. La lucha estuvo muy pareja, con tensión constante en ringside. Flair aprovechó una distracción para llevarse el triunfo por sorpresa.

Carmelo Hayes fue quien respondió al reto abierto de Ilja Dragunov, a pesar de que una semana antes habían formado alianza. La intensidad fue brutal desde el primer segundo, con Dragunov castigando sin piedad. Hayes resistió el asedio y respondió con velocidad y precisión. Un Nothing But Net selló el cambio de campeón.

► Cartelera WWE SmackDown 2 de enero de 2026

  • AMBULANCE MATCH: Damian Priest vs. Aleister Black.
  • Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley vs. Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend.
  • Jade Cargill vs. Michin.
  • Aparición del Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 2 de enero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Key Bank Center  Buffalo, Nueva York.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix
