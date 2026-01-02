La marca azul de WWE regresa este viernes 2 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Key Bank Center en Buffalo, New York, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

LUCHA CALLEJERA AL ESTILO MILAGRO EN LA CALLE 34: Joe Hendry venció a The Miz (** 1/2) Charlotte Flair venció a Lash Legend (**) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes venció a Ilja Dragunov (c) (*** 1/2) Giulia y Kiana James vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (** 1/2)

► Momentos clave

El ambiente navideño se rompió rápido cuando Joe Hendry y The Miz desataron el caos con objetos festivos. Interferencias y golpes sin reglas elevaron la locura del combate. Hendry cerró con autoridad atravesando una mesa para la victoria.

Lash Legend enfrentó a Charlotte Flair. La lucha estuvo muy pareja, con tensión constante en ringside. Flair aprovechó una distracción para llevarse el triunfo por sorpresa.

Carmelo Hayes fue quien respondió al reto abierto de Ilja Dragunov, a pesar de que una semana antes habían formado alianza. La intensidad fue brutal desde el primer segundo, con Dragunov castigando sin piedad. Hayes resistió el asedio y respondió con velocidad y precisión. Un Nothing But Net selló el cambio de campeón.

► Cartelera WWE SmackDown 2 de enero de 2026

AMBULANCE MATCH: Damian Priest vs. Aleister Black.

Damian Priest vs. Aleister Black. Alexa Bliss, Charlotte Flair, Iyo Sky y Rhea Ripley vs. Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend.

Jade Cargill vs. Michin.

Aparición del Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 2 de enero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Key Bank Center Buffalo, Nueva York.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix