WWE SMACKDOWN 2 DE AGOSTO 2024 .— El pasado 5 de julio, Johnny Gargano y Tommaso Ciampa se coronaron como Campeones de Parejas WWE tras derrotar a A-Town Down Under (Grayson Waller y Austin Theory). Una semana después refrendaron su triunfo en una lucha de revancha, pero la verdadera prueba de fuego llegará este viernes pongan en juego sus cinturones ante Jacob Fatu y Tama Tonga, de The Bloodline, quienes obtuvieron la oportunidad ganando un Gauntlet Match semana pasada. La segunda defensa titular para Gargano y Ciampa bien podría ser la última. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Rocket Mortgage Fieldhouse, en Cleveland, Ohio.

Bianca Belair y Jade Cargill tendrán su revancha ante The Unholy Union (Isla Dawn y Alba Fyre) este viernes. Después de perder el título de manera polémica en Clash at the Castle, tendrán la oportunidad de volver a coronarse como Campeonas de Parejas WWE.

Además, un día antes de SummerSlam, Logan Paul hablará de su lucha ante LA Knight.

WWE SmackDown 2 de agosto 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro