WWE SmackDown 19 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 19 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Huntington Center, en Toledo, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
►El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix (****)
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton y Jade Cargill empataron por conteo fuera (***1/2)
- Drew McIntyre venció a Randy Orton (***1/2)
► Momentos clave
- Brock Lesnar abrió el evento atacando a R-Truth y dejándole claro a John Cena que va por él con todo.
- Giulia y B-Fab iban a luchar, pero el encuentro no se celebró luego de una intervención de Kiana James. Michin apareció con un kendo stick para rescatar a B-Fab.
- Después de la lucha entre Tiffany Stratton y Jade Cargill, Nia Jax irrumpió para atacar a ambas.
- Después de la lucha en la que Drew McIntyre derrotó a Randy Orton, llegó Cody Rhodes para atacar a McIntyre.
►Cartelera WWE SmackDown 19 de septiembre 2025
-
CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. Carmelo Hayes
-
Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Brock Lesnar, Jade Cargill y Randy Orton
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Horario (referencia): .
Sede: Huntington Center, en Toledo, Ohio
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix