WWE SmackDown 19 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 19 de septiembre 2025.

La marca azul de WWE regresa este viernes 19 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Huntington Center, en Toledo, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix (****)
  2. CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton y Jade Cargill empataron por conteo fuera (***1/2)
  3. Drew McIntyre venció a Randy Orton (***1/2)

► Momentos clave 

►Cartelera WWE SmackDown 19 de septiembre 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 19 de septiembre 2025 | Sami Zayn vs. Carmelo Hayes
WWE SmackDown 19 de septiembre 2025.
  • CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. Carmelo Hayes
  • Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Brock Lesnar, Jade Cargill y Randy Orton

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025.
Horario (referencia): .
Sede: Huntington Center, en Toledo, Ohio
Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 19 de septiembre de 2025
Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela 20:00 Netflix
Bolivia 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 21:00 Netflix
Argentina, Uruguay 21:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix

 

LA LUCHA SIGUE...

