WWE SmackDown 19 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 19 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Huntington Center, en Toledo, Ohio, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Rey Fénix (****) CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton y Jade Cargill empataron por conteo fuera (***1/2) Drew McIntyre venció a Randy Orton (***1/2)

► Momentos clave

Brock Lesnar abrió el evento atacando a R-Truth y dejándole claro a John Cena que va por él con todo.

Giulia y B-Fab iban a luchar, pero el encuentro no se celebró luego de una intervención de Kiana James. Michin apareció con un kendo stick para rescatar a B-Fab.

Después de la lucha entre Tiffany Stratton y Jade Cargill, Nia Jax irrumpió para atacar a ambas.

Después de la lucha en la que Drew McIntyre derrotó a Randy Orton, llegó Cody Rhodes para atacar a McIntyre.

►Cartelera WWE SmackDown 19 de septiembre 2025

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. Carmelo Hayes

Apariciones de Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Brock Lesnar, Jade Cargill y Randy Orton ► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo? Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México) .

Sede: Toledo, Ohio Viernes 19 de septiembre de 2025. Huntington Center , en Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 19 de septiembre de 2025 Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela 20:00 Netflix Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay 21:00 Netflix Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix