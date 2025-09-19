WWE SMACKDOWN 19 DE SEPTIEMBRE 2025 .— A un día de Wrestlepalooza, Sami Zayn pondrá en juego el Campeonato de los Estados Unidos ante Carmelo Hayes. Zayn —quien obtuvo el título superando a Solo Sikoa—lanzó semanas atrás un reto abierto. El primero que se apuntó fue John Cena, pero la lucha terminó sin decisión. El siguiente contendiente fue Rey Fénix, y el tercero será Hayes. Nos espera una lucha interesante, pues Hayes quiere demostrar que puede repetir en el elenco principal su era de gloria en NXT, y qué mejor que hacerlo derrotando a uno de los campeones más populares del momento. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Huntington Center, en Toledo, Ohio.
Además de este choque por el título, SmackDown tendrá varios segmentos claves como preámbulo a Wrestlepalooza. Se esperan apariciones destinadas a dejar todo listo para ese evento. Cody Rhodes, Tiffany Stratton, Brock Lesnar, Jade Cargill, Randy Orton y otros grandes nombres están confirmados para aparecer.
WWE SmackDown 19 de septiembre 2025
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro