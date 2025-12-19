La marca azul de WWE regresa este viernes 19 de diciembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Van Andel Arena, de Grand Rapids, Michigan, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
Las luchas presentadas fueron:
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Tommaso Ciampa (***)
- Lash Legend venció a Alexa Bliss (**)
- Je’Von Evans venció a The Miz (***)
- Rhea Ripley y Damian Priest vencieron a Zelina Vega y Aleister Black (***)
► Momentos clave
- Ilja Dragunov retuvo el Campeonato de los Estados Unidos ante Tommaso Ciampa. Después de la lucha, Ciampa y Johnny Gargano atacaron al sangrante Dragunov, pero Carmelo Hayes llegó al rescate.
- Lash Legend obtuvo una importante victoria en mano a mano sobre Alexa Bliss. En este encuentro hubo interferencias tanto de Charlotte Flair como de Nia Jax.
- La lucha entre Je’Von Evans y The Miz fue inesperada, pero sirvió para que Evans, con su victoria, legitimara su presencia en la marca azul.
- El evento estelar fue de relevos mixtos: Damian Priest y Rhea Ripley frente a Aleister Black y Zelina Vega. El momento decisivo llegó cuando Priest y Ripley ejecutaron una ofensiva combinada. Ripley cerró la noche con su Riptide para Vega.
► Cartelera WWE SmackDown 19 de diciembre de 2025
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: The Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) (c) vs. Dos miembros de MFT.
- Ilja Dragunov y Carmelo Hayes vs. #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).
- Giulia vs. Alba Fyre.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 19 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Van Andel Arena, Grand Rapids, Michigan.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix