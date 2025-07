WWE SMACKDOWN 18 DE JULIO 2025 .— Stephanie Vaquer fue la ganadora de la batalla campal de WWE Evolution, victoria que le valió una oportunidad por el Campeonato Femenil WWE. Este viernes la veremos enfrentar en mano a mano a Alba Fyre, integrante de The Green Regime (junto a Chelsea Green y Piper Niven). La chilena tendrá la oportunidad de refrendar su dominio y seguir con su meteórico ascenso hacia la cima de la división. ¿Podrá frenarla Fyre? La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Frost Bank Center, en San Antonio, Texas.

En una lucha para definir a los contendientes #1 al Campeonato de Parejas WWE, veremos a Fraxiom (Axiom y Nathan Frazer) vs. Motor City Machine Guns (Chris Sabin y Alex Shelley) vs. Andrade y Rey Fenix vs. #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa).

En mano a mano, Charlotte Flair se medirá con Raquel Rodríguez.

Además, después de ayudar a Jimy Uso ante Solo Sikoa, Talla Tonga, JC Mateo y Tonga Loa en Saturday Night’s Main Event, Jacob Fatu regresa a SmackDown.

WWE SmackDown 18 de julio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► La función comenzó directamente en el estacionamiento, donde se mostró un accidente automovilístico que involucró a los miembros del MFT, mientras Adam Pearce y oficiales de la ley intentaban esclarecer lo sucedido.

► Cody Rhodes pasó por el lugar y habló brevemente con Pearce sobre la firma del contrato que tendría más tarde esa noche con John Cena para su combate en SummerSlam. Tras la partida de Rhodes, se vio a Solo Sikoa y su grupo tratando de entender lo ocurrido.

► Joe Tessitore y Wade Barrett dieron la bienvenida al programa y comentaron la situación entre Alexa Bliss y Charlotte Flair tras Evolution, anunciando que ambas tendrán una lucha por el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez.

► Bliss aceptó estar en la esquina de Flair para su combate ante Rodríguez, el cual sería el primero de la noche. Charlotte Flair y Alexa Bliss hicieron su entrada al ring para abrir la acción de la noche, seguidas por Roxanne Perez y Raquel Rodríguez.

WWE SMACKDOWN 18 de julio 2025 | Resultados en vivo | Stephanie Vaquer vs. Alba Fyre ►1- Charlotte Flair vs. Raquel Rodríguez Charlotte Flair y Raquel Rodríguez empezaron con un forcejeo. Rodríguez mandó a Flair contra la lona con un azotón del cabello, pero Flair respondió con una huracarrana desde la segunda cuerda y luego la sacó del ring con una tacleada. Roxanne Pérez intentó encararse con Flair, pero Alexa Bliss la obligó a retroceder. Esto permitió que Rodríguez atacara por la espalda a Flair y la estrellara contra el poste. Ambas regresaron al ring, donde Flair castigó a Rodríguez con una llave de rendición. Luego Rodríguez le incrustó la bota en el pecho en una esquina, aplicó una sumisión y volvió a azotarla del cabello. Le pasó por encima con una patada al rostro y buscó la cuenta, pero Flair resistió. Rodríguez atrapó a Flair con una rendición sobre el hombro, pero Flair escapó y la hizo chocar de cara contra el esquinero. Flair la derribó con un lazo al cuello y buscó lanzarse en una plancha cruzada desde la tercera cuerda, pero Rodríguez la atrapó y le aplicó un giro con azotón. Flair intentó aplicar una cruceta, pero Pérez subió a la ceja del ring. Flair la derribó de una patada, y mientras el árbitro se distraía revisando a Pérez, Bliss golpeó a Rodríguez con uno de sus pompones y le aplicó una rompe quijadas desde la tercera cuerda. Esto dejó servida a Rodríguez para que Flair la sorprendiera y se llevara la victoria. El Final Rodada a espaldas de Charlote Flair para Raquel Rodríguez. Valoración 5.4 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha, interesante.

Contras Aunque la forma en la que se dio la victoria de Charlotte pudo ser mejor.



► Flair y Alexa Bliss celebraron su victoria en la rampa mientras The Judgment Day las observaba con tensión desde el ring, dejando claro que el conflicto entre ambas partes apenas comenzaba.

► En backstage, varios policías le pidieron a Adam Pearce que los ayudara a ubicar a Jacob Fatu por el accidente de carro en el que estuvo involucrado el grupo MFT. Pearce accedió y, aunque Fatu se resistió al principio, terminó yéndose con los oficiales mientras Pearce solo negaba con la cabeza, frustrado por la situación.

► Se presentó un video promocional para SummerSlam enfocado en la lucha por el Campeonato Femenil WWE, donde Jade Cargill, actual Reina del Ring, reconoció que dejó que Naomi la distrajera, pero ahora va directo por el título. Tiffany Stratton respondió diciendo que siempre la han subestimado, pero ella es la campeona y Jade será solo otro nombre más en su lista de victorias.

► Recordaron el combate entre R-Truth y Aleister Black, que terminó con Damian Priest tratando de calmar a Black tras su derrota, sin éxito. Black lo atacó sin dudar.

► Más tarde, mostraron a Priest buscando a Black con frustración, lo que lo llevó a un cruce de palabras con Carmelo Hayes. Hayes le recordó que lo advirtió, pero Priest prometió hacer que Black le pida perdón y, de paso, retó a Carmelo a una lucha esa misma noche. Hayes aceptó sin dudar, diciendo que había estado esperando una oportunidad como esta.

WWE SMACKDOWN 18 de julio 2025 | Resultados en vivo | Stephanie Vaquer vs. Alba Fyre ►2- Carmelo Hayes vs. Damian Priest Carmelo Hayes tomó la delantera sobre Damian Priest desde el primer momento, atacándolo rápidamente en la esquina. Sin embargo, Priest lo frenó con una patada al rostro cuando Hayes intentó tomar impulso en las cuerdas. Luego, Priest lo mandó contra las cuerdas, pero Hayes respondió con una patada antes de salirse del ring. Priest lo persiguió afuera, pero Hayes lo estrelló contra el poste del esquinero. Ya de regreso en el ring, Hayes mantuvo el control, hasta que Priest se encendió y lo castigó con varios golpes. Sin embargo, Hayes lo sorprendió con un cortador en movimiento. Luego se fue a la esquina y amagó con aplicar la Sweet Chin Music, pero Priest lo interceptó con una patada. Hayes reaccionó y buscó aplicar La Mística, pero Priest lo contrarrestó. Hayes volvió a cargar contra Priest en la esquina y revirtió un intento de South of Heaven en un Codebreaker. Después, se lanzó con un splash desde la tercera cuerda y estuvo cerca de ganar con una cuenta de dos. Priest salió del ring a tomar aire, pero Hayes lo siguió con un vuelo, aunque Priest lo atrapó y lo azotó contra la mesa de comentaristas. Priest lo devolvió al ring y caminó por las cuerdas para aplicar el Old School, pero Aleister Black apareció y lo derribó con un golpe, provocando que el réferi decretara la descalificación a favor del de Puerto Rico. El Final Damian Prieste ganó por desclaificación al ser atacado por Aleister Black. Valoración 5.3 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha, una rivalidad bastante interesante entre estos tres.

Contras



► Tras el combate, Carmelo Hayes decidió retirarse del ring sin enfrentar a Aleister Black, quien aprovechó para conectarle un Black Mass a Damian Priest. Luego se sentó a su lado y le dijo en tono frío: “Escuché que me estabas buscando”.

► Mientras los comentaristas hablaban sobre el resto del show, la transmisión fue interrumpida por los Wyatt Sicks. Uncle Howdy aseguró que estaban donde pertenecían, Dexter Lumis criticó el vínculo de los Street Profits.

► Erick Rowan habló de una nueva familia unida sin necesidad de lazos de sangre y Joe Gacy advirtió que planeaban quemar la vanidad de los equipos y guiarlos por otro camino.

► Solo Sikoa bajó al ring con su grupo MFT y acusó a Jacob Fatu de traición. Sikoa señaló que lo llevó a WWE para ayudarlo a mantener a su familia y que no merecía nada de eso. Lo llamó criminal y lo culpó por pensar que podía cambiar.

► Pero, en pantalla apareció Jimmy Uso esperando un patrullero. De él bajó Fatu, quien fue liberado tras revisar las cámaras de seguridad. Fatu entonces caminó rumbo al ring.

► Jacob Fatu y Jimmy Uso sorprendieron a MFT con un ataque conjunto. Fatu frenó un intento de doble chokeslam, ayudó a Jimmy a derribar a Talla Tonga con una plancha cruzada y luego se fue contra Sikoa a puño limpio.

► Luego, Fatu le colocó una silla en el cuello y se lanzó, pero JC Mateo y Tama Tonga lo interrumpieron. Fatu y Uso se vengaron con movimientos aéreos y sillazos.

► Finalmente, Adam Pearce anunció que Solo Sikoa defendería el Campeonato de Estados Unidos WWE ante Fatu en una lucha en jaula en SummerSlam 2025… y de inmediato ordenó su arresto por fingir el accidente de carro.

► Finalmente, mostraron el segmento de Jelly Roll como invitado en Jimmy Kimmel Live, donde apareció Randy Orton para hablar de su lucha, pero fue interrumpido por Drew McIntyre. Todo terminó cuando Jelly Roll lanzó a Logan Paul contra la mesa del presentador con un potente chokeslam.

WWE SMACKDOWN 18 de julio 2025 | Resultados en vivo | Stephanie Vaquer vs. Alba Fyre ►3- Stephanie Vaquer vs. Alba Fyre Stephanie Vaquer tomó la iniciativa ante Alba Fyre y de inmediato consiguió una cuenta de dos. Luego aplicó un supléx alemán con puente olímpico para otro conteo cercano a tres, y tras ponerse ambas de pie, la chilena castigó a Fyre con varios cabezazos. Fyre la frenó en seco con una patada de empuje en las cuerdas y la devolvió al ring. Desde la tercera cuerda, intentó conectar un sentón, pero Vaquer la recibió con las rodillas en alto. Esto le dio la oportunidad a Vaquer de aplicar el Devil’s Kiss, y enseguida conectó su remate final sobre Fyre para llevarse la victoria. El Final Quebradora de espaldas SV de Stephanie Vaquer Valoración 5.0 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una muy buena lucha entre Stephanie Vaquer y Alba Fyre.

Contras Nada malo para destacar.



► Después del combate, Piper Niven atacó a Stephanie Vaquer con un sentón bombazo. Intentó rematar subiendo a las cuerdas, pero Vaquer la empujó y la hizo caer con fuerza fuera del ring.

► Luego, le conectó una patada que la dejó tendida en el suelo, pero Isla Fyre intervino y sujetó a Niven para impedirle volver al cuadrilátero.

► En backstage, The Street Profits hablaron sobre su derrota ante los Wyatt Sicks la semana pasada. Dijeron que estaban vigilando de cerca lo que ocurre en la división, justo antes de que se determine a los nuevos retadores al título.

► #DIY interrumpió la entrevista solo para burlarse de los Profits por su derrota, asegurando que gracias a eso ellos tenían que salvar la división de parejas de SmackDown.

► Luego de dejar claro su mensaje, #DIY se dirigió directamente hacia la rampa para su combate de la noche, ignorando cualquier intento de respuesta de los Profits.

► La tensión entre ambas parejas se sintió mientras #DIY caminaba hacia el ring, listos para demostrar que podían respaldar con hechos sus palabras.

WWE SMACKDOWN 18 de julio 2025 | Resultados en vivo | Stephanie Vaquer vs. Alba Fyre ►4- LUCHA FATAL DE CUATRO ESQUINAS PARA ELEGIR AL PRÓXIMO RETADOR AL CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Alex Shelley y Chris Sabin vs. Rey Fénix y Andrade vs. Johnny Gargano y Tommaso Ciampa vs. Nathan Frazer y Axiom El nombre del grupo de Andrade y Rey Fénix es Clan Andrade-Fénix. Nathan Frazer y Chris Sabin abrieron el combate intercambiando ofensiva, pero pronto se desató el caos hasta que Andrade y Rey Fénix limpiaron el ring. Fraxiom se tomó revancha, aunque los MCMG los sacaron del ring y luego ejecutaron un baseball slide sobre #DIY en el exterior. Sabin también se lanzó entre las cuerdas para derribarlos en ringside. Alex Shelley retomó el control y derribó a Johnny Gargano y Tommaso Ciampa antes de que Axiom se robara el relevo. Frazer entró para asistirlo y ambos limpiaron nuevamente el ring, manteniendo a sus rivales a raya hasta que ingresó Ciampa. Axiom volvió al combate con un relevo y cubrió para una cuenta de dos. Andrade irrumpió en escena y Fénix recibió el relevo para unirse al dominio, permitiendo que Andrade aplicara los Tres Amigos. Fénix recibió el relevo y conectó un frog splash para cubrir, pero varios luchadores entraron a tiempo para romper la cuenta en dos. Todos comenzaron a golpearse en el ring hasta que quedaron MCMG y Frazer, y luego se unió Axiom. Frazer aplicó un Sling Blade, pero Fénix y Andrade regresaron para tomar ventaja. Tuvieron que coordinarse para derribar a Fraxiom, aunque #DIY reapareció con una cobertura rápida de Ciampa para una cuenta de dos. Ciampa luego conectó el Project Ciampa sobre Axiom, pero tampoco fue suficiente. Ciampa se mantuvo al ataque y envió a Axiom a la ceja del ring, donde intercambiaron golpes. Axiom logró tomar el control por un instante, pero Ciampa lo atrapó en la esquina. Tras más intercambios, Ciampa lo proyectó desde la cuerda superior con un air raid crash sobre los demás luchadores afuera. Todos quedaron tendidos mientras se reincorporaban lentamente. Gargano fue el primero en levantarse y Ciampa devolvió a Axiom al ring para conectar una rodilla voladora que solo consiguió una cuenta de dos. Luego le dio el relevo a Gargano, pero su Fairytale Ending fue interrumpido por un relevo ciego de Sabin. Shelley entró rápidamente y junto con Sabin derribaron a Gargano, enfocándose luego en Axiom. Andrade detuvo la ofensiva con un relevo ciego, sacó a Sabin del ring y se quedó frente a Axiom. Cuando Andrade subió a la tercera cuerda, Axiom lo interceptó con un Spanish Fly. Frazer hizo un relevo ciego y también subió, pero Ciampa se robó el relevo y lo sacó del ring para una cobertura que fue interrumpida por Fénix. El ring se vació hasta que Andrade intentó su Hammerlock DDT, pero fue distraído por Candice LeRae, lo que permitió un paquetito de Ciampa que solo llegó a dos. Fénix volvió para sacar a Gargano, y eso le dio a Andrade la apertura para aplicar su movida final sobre Ciampa y llevarse la victoria. El Final DDT The Message de Andrade para Tommaso Ciampa. Valoración 6.6 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros La mejor lucha de la noche, excelente combate, todos grandes luchadores.

Excelente victoria para los mexicanos, que con su buena química y lucha han cautivado en las últimas semanas a los aficionados. Ojalá puedan ganar el título. Contras Por supuesto, nada malo qué remarcar.



► Fénix y Andrade celebraron su victoria mientras los comentaristas promocionaban el combate por los títulos en pareja para la próxima semana en SmackDown, además de la aparición especial de Jelly Roll y Logan Paul junto a sus compañeros de SummerSlam, Randy Orton y Drew McIntyre.

► En backstage, Cody Rhodes apareció con el contrato en mano, listo para la firma de su combate por el Campeonato Indisputable WWE que ostenta John Cena, en SummerSlam, lo cual sería el siguiente segmento de la noche.

► Adam Pearce dio inicio oficial a la firma del contrato en el ring y presentó a Cody Rhodes, quien fue recibido con una gran ovación. Rhodes firmó de inmediato, saludó al público de San Antonio, recordó sus raíces texanas y confesó que, aunque ha enfrentado grandes retos sin titubear, en WrestleMania 41 sí flaqueó ante John Cena. Aun así, dijo estar listo para la revancha y pidió que presentaran al campeón.

► John Cena fue presentado, pero sorprendió a todos al anunciar que no podría luchar en SummerSlam debido a compromisos de grabación con Netflix y agotamiento físico. Cena intentó ofrecer alternativas, explicó que no estaba en condiciones para competir y prometió a Rhodes su revancha en otra ocasión.

► Cuando Cena se retiraba, Rhodes lo atacó contra el poste y luego contra las escaleras metálicas. Cena intentó contraatacar con el campeonato, pero falló, y Rhodes le quitó el título, lo derribó con un golpe a la cabeza y lo colocó sobre la mesa.

► Desde lo alto, Rhodes le cayó encimna a Cena con un Frog Splash, tomó la mano de Cena y lo obligó a firmar el contrato para su lucha en SummerSlam. Luego reveló que el combate será una lucha callejera y cerró la función en pie, con el campeonato en alto.

