WWE SmackDown 17 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 17 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el en el SAP Center, en San José, California, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn venció por DQ a Shinsuke Nakamura (** 1/2)
- Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vencieron a Giulia y Kiana James (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks retuvieron ante The Street Profits (**)
- LAST MAN STANDING: Aleister Black venció a Damian Priest (***)
► Momentos clave
- Reapareció Tama Tonga, atacando junto a Talla Tonga, Tonga Loa y JC Mateo a Sami Zayn y a Shinsuke Nakamura.
- Después de la lucha en la que los Wyatt Sicks retuvieron el título de parejas ante los Street Profits, aparecieron MFT para encararlos.
- Aleister Black venció de manera contundente a Damian Priest, en lo que podría ser el final de su rivalidad.
► Cartelera WWE SmackDown 17 de octubre de 2025
- Jacob Fatu vs. Drew McIntyre.
- Secuelas de Crown Jewel.
- Inicia el camino hacia Saturday Night’s Main Event y Survivor Series.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: SAP Center, San José, California.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 17 de octubre de 2025
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|20:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela
|20:00
|Netflix
|Bolivia
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|21:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix