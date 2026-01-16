La marca azul de WWE regresa este viernes 16 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

Trick Williams venció a Rey Fénix (**) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2) MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2) Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***) CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 16 de enero de 2026

TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE:

💥 Randy Orton vs. The Miz.

💥Matt Cardona vs. Trick Williams.

💥Damian Priest vs. Solo Sikoa.

💥Sami Zayn vs. Ilja Dragunov.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 16 de enero de 2026.

Horario (referencia): 14:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Emisión internacional: EN VIVO desde OVO Arena Wembley, Londres (20:00 GMT).

Estados Unidos: transmisión diferida por USA Network.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 14:00 Netflix (EN VIVO) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 14:00 Netflix (EN VIVO) Panamá 15:00 Netflix (EN VIVO) Colombia, Perú, Ecuador 15:00 Netflix (EN VIVO) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 16:00 Netflix (EN VIVO) Chile (Santiago) 17:00 Netflix (EN VIVO) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 17:00 Netflix (EN VIVO) Puerto Rico, República Dominicana 16:00 Netflix (EN VIVO) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 15:00 Netflix (EN VIVO) Reino Unido — Londres (GMT) 20:00 Netflix (EN VIVO) Alemania, España, Francia, Italia 21:00 Netflix (EN VIVO) Islas Canarias 20:00 Netflix (EN VIVO) India — Nueva Delhi 01:30 (sábado) Netflix (EN VIVO) Japón — Tokio 05:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Australia — Sídney 07:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Nueva Zelanda — Auckland 09:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network (DIFERIDO)