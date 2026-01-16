WWE SmackDown 16 de enero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 16 de enero de 2026 | Torneo de contendiente #1

La marca azul de WWE regresa este viernes 16 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. Trick Williams venció a Rey Fénix (**)
  2. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2)
  3. MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2)
  4. Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2)
  5. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***)
  6. CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 16 de enero de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 16 de enero de 2026 | Torneo de contendiente #1
WWE SmackDown 16 de enero de 2026.
  • TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE:
    💥 Randy Orton vs. The Miz.
    💥Matt Cardona vs. Trick Williams.
    💥Damian Priest vs. Solo Sikoa.
    💥Sami Zayn vs. Ilja Dragunov.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 16 de enero de 2026.
Horario (referencia): 14:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde OVO Arena Wembley, Londres (20:00 GMT).
Estados Unidos: transmisión diferida por USA Network.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 14:00 Netflix (EN VIVO)
Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 14:00 Netflix (EN VIVO)
Panamá 15:00 Netflix (EN VIVO)
Colombia, Perú, Ecuador 15:00 Netflix (EN VIVO)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 16:00 Netflix (EN VIVO)
Chile (Santiago) 17:00 Netflix (EN VIVO)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 17:00 Netflix (EN VIVO)
Puerto Rico, República Dominicana 16:00 Netflix (EN VIVO)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 15:00 Netflix (EN VIVO)
Reino Unido — Londres (GMT) 20:00 Netflix (EN VIVO)
Alemania, España, Francia, Italia 21:00 Netflix (EN VIVO)
Islas Canarias 20:00 Netflix (EN VIVO)
India — Nueva Delhi 01:30 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Japón — Tokio 05:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Australia — Sídney 07:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Nueva Zelanda — Auckland 09:00 (sábado) Netflix (EN VIVO)
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network (DIFERIDO)
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network (DIFERIDO)

 

