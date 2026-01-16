La marca azul de WWE regresa este viernes 16 de enero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la OVO Arena en Wembley, Londres, Inglaterra, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- Trick Williams venció a Rey Fénix (**)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia retuvo ante Alexa Bliss (** 1/2)
- MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan) (** 1/2)
- Jordynne Grace venció a Alba Fyre (* 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Shinsuke Nakamura (***)
- CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE | TRES NIVELES DEL INFIERNO: Drew McIntyre venció a Cody Rhodes (c) (****)
► Momentos clave
- Trick Williams debutó en SmackDown enfrentando a Rey Fénix. Williams resistió la velocidad del mexicano y se llevó una victoria clave que reforzó su ascenso.
- Alexa Bliss intentó convertirse en Campeona de los Estados Unidos, pero Giulia mantuvo la calma en todo momento. Una secuencia final contundente le permitió retener y consolidar su reinado.
- MFTs (Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Talla Tonga) vencieron a The Wyatt Sicks (Uncle Howdy, Dexter Lumis, Joe Gacy y Erick Rowan). Fue Uncle Howdy quien recibió el toque de espaldas en una derrota inesperada.
- Jordynne Grace venció a Alba Fyre con pura intensidad física. El desenlace confirmó su fortaleza como una de las figuras más dominantes de la división.
- Shinsuke Nakamura respondió el reto abierto de Carmelo Hayes por el Campeonato de los Estados Unidos. Hayes retuvo tras un cierre explosivo que reafirmó su estatus como estrella consolidada.
- Drew McIntyre se convirtió en Campeón Indisputable WWE al derrotar a Cody Rhodes una lucha de Tres Etapas del Infierno. McIntyre logró la victoria gracias a una intervención de Jacob Fatu, quien buscaba perjudicar al escocés, pero terminó beneficiándolo.
► Cartelera WWE SmackDown 16 de enero de 2026
- TORNEO DE CONTENDIENTE #1 AL CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE:
💥 Randy Orton vs. The Miz.
💥Matt Cardona vs. Trick Williams.
💥Damian Priest vs. Solo Sikoa.
💥Sami Zayn vs. Ilja Dragunov.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 16 de enero de 2026.
Horario (referencia): 14:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Emisión internacional: EN VIVO desde OVO Arena Wembley, Londres (20:00 GMT).
Estados Unidos: transmisión diferida por USA Network.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|14:00
|Netflix (EN VIVO)
|Panamá
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Colombia, Perú, Ecuador
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Chile (Santiago)
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|17:00
|Netflix (EN VIVO)
|Puerto Rico, República Dominicana
|16:00
|Netflix (EN VIVO)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|15:00
|Netflix (EN VIVO)
|Reino Unido — Londres (GMT)
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|Alemania, España, Francia, Italia
|21:00
|Netflix (EN VIVO)
|Islas Canarias
|20:00
|Netflix (EN VIVO)
|India — Nueva Delhi
|01:30 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Japón — Tokio
|05:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Australia — Sídney
|07:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Nueva Zelanda — Auckland
|09:00 (sábado)
|Netflix (EN VIVO)
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network (DIFERIDO)
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network (DIFERIDO)