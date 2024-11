WWE SMACKDOWN 15 DE NOVIEMBRE 2024 .— Un nuevo duelo entre Nia Jax y Naomi está por celebrarse. La rivalidad entre ambas ha ido creciendo, especialmente después de que se enfrentaron, el pasado 11 de octubre. Esa noche, en lucha no titular, Naomi logró la victoria a pesar de las interferencias de Tiffany Stratton, quien la atacó con el maletín de Money in the Bank antes de que Raquel Rodriguez lograra evitar un ataque más grave y desviara la atención de Jax, lo que permitió a Naomi ganar. Esta revancha, en la cual sí estará en juego el Campeonato Femenil WWE, podría traer sorpresas, especialmente por el posible intento de Stratton para hacer efectivo el contrato de su maletín. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Fiserv Forum, en Milwaukee, Wisconsin.

Alex Shelley y Chris Sabin, conocidos como los Motor City Machine Guns, debutaron a lo grande en WWE, pues tras salir vencedores en un torneo de contendientes #1 (venciendo a A-Town Down Under y Los Garza, y en la final a DIY) se convirtieron en Campeones de Parejas WWE tras derrotar a The Bloodline. Este viernes tendrán su primera defensa ante los Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins).

WWE SmackDown 15 de noviembre 2024

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro