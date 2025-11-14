La marca azul de WWE regresa este viernes 7 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la MVP Arena, en Albany, New York y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
- Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2)
- CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Chelsea Green venció a Giulia (c) (**)
- Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2)
- Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)
► Momentos clave
- Giulia expuso el Campeonato Femenil de los Estados Unidos ante Chelsea Green. Sin embargo, el caos se desató cuando Kiana James y Alba Fyre comenzaron a pelear cerca del ringside, distrayendo por completo a Giulia. Chelsea aprovechó el momento para rodar a la campeona a espaldas planas. Chelsea Green se coronó y ahora es doble monarca, pues comparte con Ethan Page el Campeonato de Prejas Mixtas AAA.
- Ilja Dragunov defendió el Campeonato de los Estados Unidos ante Johnny Gargano. A la mitad del combate, Candice LeRae distrajo al réferi, pero no fue nada que Dragunov no pudiera anticipar. Gargano intentó su superkick, siendo sorprendido por un demoledor lariat de Dragunov, seguido de un superplex y su H-Bomb que selló la victoria.
► Cartelera WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025
- TORNEO LAST TIME IS NOW: Jey Uso vs. The Miz.
- TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. ???
- Jade Cargill vs. B-Fab.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 14 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: MVP Arena, Albany, New York.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Ne