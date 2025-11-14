La marca azul de WWE regresa este viernes 7 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la MVP Arena, en Albany, New York y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2) Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Chelsea Green venció a Giulia (c) (**) Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2) Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Momentos clave

Giulia expuso el Campeonato Femenil de los Estados Unidos ante Chelsea Green. Sin embargo, el caos se desató cuando Kiana James y Alba Fyre comenzaron a pelear cerca del ringside, distrayendo por completo a Giulia. Chelsea aprovechó el momento para rodar a la campeona a espaldas planas. Chelsea Green se coronó y ahora es doble monarca, pues comparte con Ethan Page el Campeonato de Prejas Mixtas AAA.

Ilja Dragunov defendió el Campeonato de los Estados Unidos ante Johnny Gargano. A la mitad del combate, Candice LeRae distrajo al réferi, pero no fue nada que Dragunov no pudiera anticipar. Gargano intentó su superkick, siendo sorprendido por un demoledor lariat de Dragunov, seguido de un superplex y su H-Bomb que selló la victoria.

► Cartelera WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025

TORNEO LAST TIME IS NOW: Jey Uso vs. The Miz.

Jey Uso vs. The Miz. TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. ???

LA Knight vs. ??? Jade Cargill vs. B-Fab.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2025.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: MVP Arena, Albany, New York.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Ne