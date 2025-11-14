WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 7 de noviembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la MVP Arena, en Albany, New York y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. RETO CAMPEONATO ABIERTO CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Johnny Gargano (*** 1/2)
  2. Nia Jax venció a Charlotte Flair (** 1/2)
  3. CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Chelsea  Green venció a Giulia (c) (**)
  4. Talla Tonga venció a Rey Fénix (* 1/2)
  5. Cody Rhodes vs. Aleister Black: sin ganador (*** 1/2)

► Momentos clave

  • Giulia expuso el Campeonato Femenil de los Estados Unidos ante Chelsea Green. Sin embargo, el caos se desató cuando Kiana James y Alba Fyre comenzaron a pelear cerca del ringside, distrayendo por completo a Giulia. Chelsea aprovechó el momento para rodar a la campeona a espaldas planas. Chelsea Green se coronó y ahora es doble monarca, pues comparte con Ethan Page el Campeonato de Prejas Mixtas AAA.
  • Ilja Dragunov defendió el Campeonato de los Estados Unidos ante Johnny Gargano. A la mitad del combate, Candice LeRae distrajo al réferi, pero no fue nada que Dragunov no pudiera anticipar. Gargano intentó su superkick, siendo sorprendido por un demoledor lariat de Dragunov, seguido de un superplex y su H-Bomb que selló la victoria.

► Cartelera WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025 | Jey Uso vs. The Miz
WWE SmackDown 14 de noviembre de 2025.
  • TORNEO LAST TIME IS NOW: Jey Uso vs. The Miz.
  • TORNEO LAST TIME IS NOW: LA Knight vs. ???
  • Jade Cargill vs. B-Fab.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 14 de noviembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: MVP Arena, Albany, New York.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Ne
