WWE SMACKDOWN 14 DE NOVIEMBRE 2025 .— En el marco del torneo Last Time Is Now, donde el premio es ser el último rival de John Cena, este viernes veremos a Jey Uso contra The Miz. Uso, quien eliminó a John Cena en el Royal Rumble y luego capturó el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania, busca cerrar el año en todo lo alto mandando al retiro a Cena. Por su parte, The Miz ve esta oportunidad como su camino para regresar a los lugares estelares. ¿Quién avanzará a los cuartos de final? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la MVP Arena, en Albany, New York.

Como parte del mismo torneo, LA Knight se enfrentará a un oponente por definir.

Además, la Campeona WWE, Jade Cargill, tendrá un mano a mano no titular con B‑Fab.

WWE SmackDown 14 de noviembre 2025

La cobertura en vivo inicia a las 7:00 pm, hora del centro