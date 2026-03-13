WWE SMACKDOWN 13 DE MARZO 2026 .— La Campeona WWE, Jade Cargill, se enfrentará a Michin en un encuentro no titular. Michin ansiaba por tener la oportunidad de enfrentar a Cargill en mano a mano, algo que casi logró en 2025, pero la potencial rivalidad quedó interrumpida debido a una lesión de Michin. Ahora que está recuperada, el choque finalmente se hará realidad. Jade Cargill buscará hacer una declaración de poder antes de su camino hacia WrestleMania 42, mientras que Michin tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir con la campeona y posicionarse como contendiente. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.
- WWE SMACKDOWN 6 de marzo 2026 | Drew McIntyre vs. Cody Rhodes.
- NXT VENGEANCE DAY 2026 | Joe Hendry vs. Ricky Starks.
- LUCHA LIBRE AAA 7 de marzo 2026 | La Parka vs. Grande Americano Original.
- WWE NXT 10 de marzo 2026 | Sol Ruca vs. Lainey Reid.
En este episodio veremos también la firma de contratos entre Cody Rhodes y Drew McIntyre de cara a su duelo por el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania.
Además, se espera una aparición de Jelly Roll.
WWE SmackDown 13 de marzo 2026
La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro
► Drew McIntyre abrió la función enojadísimo porque Cody Rhodes «le robó» el Campeonato Indisputable WWE.
► El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, dijo que no llorara, que no se hiciera la víctima, pues eso fue una consecuencia de sus actos y perdió el título en una lucha oficial y de buena forma.
► «¡No hay nada que hacer! ¡Cody Rhodes TE VENCIÓ!», dijo en enfurecido Nick Aldis a Drew McIntyre y este le dijo «¡Haz lo correcto o atente a las consecuencias!»
► En este punto, Jacob Fatu apareció y le dijo a Drew McIntyre que hiciera lo que tuviera que hacer.
► Y Drew McIntyre sorprendió a todos: «¿Saben que voy a hacer con todos ustedes?… ¡RENUNCIO!» Drew McIntyre se fue haciendo cortes de mangas y la gente quedó en shock.
► Shinsuke Nakamura apareció para decirle a Tama Tonga: «¡Mírate! ¿Todo lo que eras antes y ahora solo te dedicas a cargar la lámpara de Bray Wyatt?» Solo Sikoa le dijo a Nakamura que se alejara de ellos.
WWE SMACKDOWN 13 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jade Cargill vs. Michin
►1- Solo Sikoa y Talla Tonga vs. Uncle Howdy y Erick Rowan
El Final
Valoración
6.7
Calidad en el Ring
Narrativa
Intensidad
Pros
- Una buena lucha por equipos, pero...
Contras
- ¡Por Dios, acaben ya esta rivalidad sin sentido! ¡Puro relleno!
► Tras la lucha, Uncle Howdy celebró a lo grande con la lámpara… pero, por segunda vez luego de tener en las manos, Tama Tonga lo golpeó y se la quitó de nuevo.