WWE SMACKDOWN 13 DE MARZO 2026 .— La Campeona WWE, Jade Cargill, se enfrentará a Michin en un encuentro no titular. Michin ansiaba por tener la oportunidad de enfrentar a Cargill en mano a mano, algo que casi logró en 2025, pero la potencial rivalidad quedó interrumpida debido a una lesión de Michin. Ahora que está recuperada, el choque finalmente se hará realidad. Jade Cargill buscará hacer una declaración de poder antes de su camino hacia WrestleMania 42, mientras que Michin tendrá la oportunidad de demostrar que puede competir con la campeona y posicionarse como contendiente. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

En este episodio veremos también la firma de contratos entre Cody Rhodes y Drew McIntyre de cara a su duelo por el Campeonato Indisputable WWE en WrestleMania.

Además, se espera una aparición de Jelly Roll.

WWE SmackDown 13 de marzo 2026

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro

► Drew McIntyre abrió la función enojadísimo porque Cody Rhodes «le robó» el Campeonato Indisputable WWE.

► El Gerente General de SmackDown, Nick Aldis, dijo que no llorara, que no se hiciera la víctima, pues eso fue una consecuencia de sus actos y perdió el título en una lucha oficial y de buena forma.

► «¡No hay nada que hacer! ¡Cody Rhodes TE VENCIÓ!», dijo en enfurecido Nick Aldis a Drew McIntyre y este le dijo «¡Haz lo correcto o atente a las consecuencias!»

► En este punto, Jacob Fatu apareció y le dijo a Drew McIntyre que hiciera lo que tuviera que hacer.

► Y Drew McIntyre sorprendió a todos: «¿Saben que voy a hacer con todos ustedes?… ¡RENUNCIO!» Drew McIntyre se fue haciendo cortes de mangas y la gente quedó en shock.

► Shinsuke Nakamura apareció para decirle a Tama Tonga: «¡Mírate! ¿Todo lo que eras antes y ahora solo te dedicas a cargar la lámpara de Bray Wyatt?» Solo Sikoa le dijo a Nakamura que se alejara de ellos.

WWE SMACKDOWN 13 de marzo 2026 | Resultados en vivo y cobertura | Jade Cargill vs. Michin ►1- Solo Sikoa y Talla Tonga vs. Uncle Howdy y Erick Rowan Originalmente, WWE anunció a Tama Tonga haciendo pareja con Solo Sikoa, pero, finalmente, fue el grandulón Talla Tonga, quien empezó la lucha careando y empujando a otro gigante como Rowan, a quien le dio un cabezazo y lo dejó tendido en la lona... Esta fue otra lucha más en esta rivalidad, en donde está en juego la lámpara que MFT le robó a The Wyatt Sicks, solo eso, desde hace meses.... Más adelante, Sikoa dominó a Bo Dallas, quien realmente no ha hecho nada en lo que lleva en WWE con este personaje... Sikoa luego con tremendo azotó de espaldas contra la lona casi se lleva la victoria... Solo Sikoa luego le dio un botazo a la cara a Rowan, se lanzó desde el esquinero, pero este lo recibió con rodillas en alto... Uncle Howdy entró, pero recibió un spike en toda la cara, y casi pierde la lucha... Talla Tonga y Erick Rowan se dieron al tiempo y quedaron tendidos en ringside... Nikki Cross, la Abby the Witch, se llevó la lámpara y distrajo a Solo Sikoa... Uncle Howdy remató a Solo Sikoa con el Sister Abigail para ganar. El Final Sister Abigail de Uncle Howdy. Valoración 6.7 Calidad en el Ring Narrativa Intensidad Pros Una buena lucha por equipos, pero...

Contras ¡Por Dios, acaben ya esta rivalidad sin sentido! ¡Puro relleno!



► Tras la lucha, Uncle Howdy celebró a lo grande con la lámpara… pero, por segunda vez luego de tener en las manos, Tama Tonga lo golpeó y se la quitó de nuevo.