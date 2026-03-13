La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.
► El pasado viernes en SmackDown
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2)
- LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***)
- TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
- Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2)
- CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)
► Momentos clave
- Cuando El Hijo del Dr. Wagner Jr. parecía tener el control tras conectar una ofensiva rápida y buscar la cuenta, Carmelo Hayes contraatacó con su remate Nothing But Net desde la tercera cuerda, logrando la cuenta de tres para retener el título de Estados Unidos.
- Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James. En la fase final de la lucha, Bliss resistió el castigo y logró dar el relevo a Charlotte, quien entró encendida y remató a Giulia con el Natural Selection para conseguir la victoria y posicionarse como retadoras al Campeonato Femenil de Parejas.
- Después de que varios equipos fueran eliminados y tras una interferencia que ayudó a Los Garza a avanzar, Damian Priest conectó su ofensiva final sobre Angel, permitiendo que su equipo obtuviera la última eliminación y la oportunidad titular.
- Johnny Gargano intentó recuperar el control con velocidad, pero Oba Femi dominó físicamente y cerró la lucha con el Fall From Grace, una poderosa variante de powerbomb que le dio la victoria contundente.
- En el clímax del combate, Cody Rhodes resistió el ataque del campeón y conectó el Cross Rhodes para lograr la cuenta de tres y convertirse nuevamente en Campeón Indisputable WWE, cambiando el panorama rumbo a WrestleMania.
► Cartelera WWE SmackDown 13 de marzo de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Michin
- Firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes
- Segmento con Jelly Roll
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mortgage Matchup Center, Phoenix, Arizona.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix