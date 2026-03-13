La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

► El pasado viernes en SmackDown

RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2) LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***) TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***) Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2) CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)

► Momentos clave

Cuando El Hijo del Dr. Wagner Jr. parecía tener el control tras conectar una ofensiva rápida y buscar la cuenta, Carmelo Hayes contraatacó con su remate Nothing But Net desde la tercera cuerda , logrando la cuenta de tres para retener el título de Estados Unidos.

Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James. En la fase final de la lucha, Bliss resistió el castigo y logró dar el relevo a Charlotte, quien entró encendida y remató a Giulia con el Natural Selection para conseguir la victoria y posicionarse como retadoras al Campeonato Femenil de Parejas.

y posicionarse como retadoras al Campeonato Femenil de Parejas. Después de que varios equipos fueran eliminados y tras una interferencia que ayudó a Los Garza a avanzar, Damian Priest conectó su ofensiva final sobre Angel, permitiendo que su equipo obtuviera la última eliminación y la oportunidad titular.

Johnny Gargano intentó recuperar el control con velocidad, pero Oba Femi dominó físicamente y cerró la lucha con el Fall From Grace, una poderosa variante de powerbomb que le dio la victoria contundente.

En el clímax del combate, Cody Rhodes resistió el ataque del campeón y conectó el Cross Rhodes para lograr la cuenta de tres y convertirse nuevamente en Campeón Indisputable WWE, cambiando el panorama rumbo a WrestleMania.

► Cartelera WWE SmackDown 13 de marzo de 2026

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Michin

Jade Cargill (c) vs. Michin Firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes

Segmento con Jelly Roll

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: Mortgage Matchup Center, Phoenix, Arizona.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix