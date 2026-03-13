WWE SmackDown 13 de marzo de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
Donde ver WWE SmackDown 13 de marzo de 2026 | Jade Cargill vs. Michin

La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de marzo de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el Mortgage Matchup Center en Phoenix, Arizona.

► El pasado viernes en SmackDown

  1. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante Hijo de Dr. Wagner Jr. (*** 1/2)
  2. LUCHA PARA CONTENDIENTE #1: Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James (***)
  3. TAG TEAM TURMOIL MATCH; CONTENDIENTE #1: R-Truth y Damian Priest vencieron a Alex Shelley y Chris Sabin, Nathan Frazer y Axiom, Dexter Lumis y Joe Gacy y Ángel Garza y Humberto Carrillo (***)
  4. Oba Femi venció a Johnny Gargano (* 1/2)
  5. CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes venció a Drew McIntyre (c) (**** 1/2)

► Momentos clave

  • Cuando El Hijo del Dr. Wagner Jr. parecía tener el control tras conectar una ofensiva rápida y buscar la cuenta, Carmelo Hayes contraatacó con su remate Nothing But Net desde la tercera cuerda, logrando la cuenta de tres para retener el título de Estados Unidos.
  • Charlote Flair y Alexa Bliss vencieron a Giulia y Kiana James. En la fase final de la lucha, Bliss resistió el castigo y logró dar el relevo a Charlotte, quien entró encendida y remató a Giulia con el Natural Selection para conseguir la victoria y posicionarse como retadoras al Campeonato Femenil de Parejas.
  • Después de que varios equipos fueran eliminados y tras una interferencia que ayudó a Los Garza a avanzar, Damian Priest conectó su ofensiva final sobre Angel, permitiendo que su equipo obtuviera la última eliminación y la oportunidad titular.
  • Johnny Gargano intentó recuperar el control con velocidad, pero Oba Femi dominó físicamente y cerró la lucha con el Fall From Grace, una poderosa variante de powerbomb que le dio la victoria contundente.
  • En el clímax del combate, Cody Rhodes resistió el ataque del campeón y conectó el Cross Rhodes para lograr la cuenta de tres y convertirse nuevamente en Campeón Indisputable WWE, cambiando el panorama rumbo a WrestleMania.

► Cartelera WWE SmackDown 13 de marzo de 2026

Cobertura y resultados WWE SmackDown 13 de marzo de 2026 | Jade Cargill vs. Michin
WWE SmackDown 13 de marzo de 2026.
  • CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Michin
  • Firma de contrato entre Randy Orton y Cody Rhodes
  • Segmento con Jelly Roll

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 13 de marzo de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mortgage Matchup Center, Phoenix, Arizona.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix
México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix
Panamá 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN
Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix
LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

Archivo de artículos