WWE SMACKDOWN 13 DE JUNIO 2025 .— Naomi fue la ganadora de la lucha de escaleras de Money in the Bank, convirtiéndose en la nueva poseedora del preciado maletín que le otorga una oportunidad para luchar por el campeonato de su elección en el momento en que decida. Este viernes, Naomi hará acto de presencia para celebrar su triunfo… Y quizá empiece a causarle problemas a la Campeona WWE, Tiffany Stratton. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Rupp Arena, en Lexington, Kentucky.

También se espera la presencia del Campeón Indisputable WWE, John Cena.

Además, la segunda ronda de las eliminatorias para King and Queen of the Ring.

WWE SmackDown 13 de junio 2025

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro