WWE SMACKDOWN 13 DE FEBRERO 2026 .— El pasado 1 de noviembre, Jade Cargill se convirtió en la Campeona WWE venciendo a Tiffany Stratton. Desde entonces lleva cinco defensas: Dos contra Michin, dos contra Bayley y una contra B-Fab, aunque ha sido criticada porque ninguna de estas defensas ha sido en eventos televisados, así de manera canónica, su primera defensa será este viernes ante la poderosa Jordynne Grace, quien viene de ser la fuerza dominante tanto en NXT como en TNA. ¿Podrá Grace terminar con el reinado de Cargill o ésta demostrará que es la reina absoluta de SmackDown? La acción de la marca azul de WWE se emite desde la United Supermarkets Arena, en Lubbock, Texas.

📺 Información de Transmisión 📅 Fecha Viernes 13 de Febrero de 2026 🕐 Hora (ET) 8:00 p.m. Este 🕐 Hora (CT) 7:00 p.m. Centro 📍 Sede American Airlines Center, Dallas, TX 📺 Canal (EE.UU.) SyFy 🌐 Streaming Netflix (Internacional)

En otra lucha titular, las Campeonas de Parejas WWE, Rhea Ripley e Iyo Sky, expondrán sus coronas ante Nia Jax y Lash Legend. Ripley y Sky vienen de derrotar a Giulia y Kiana James, mientras que Jax y Legend están furiosas tras la derrota de la segunda en su combate clasificatorio para Elimination Chamber la semana pasada.

También veremos más luchas clasificatorias para Elimination Chamber. Del lado varonil, Cody Rhodes se medirá con Jacob Fatu y con Sami Zayn. Los tres hombres tienen cuentas pendientes con Drew McIntyre, así que este combate sacará chispas.

Por el lado femenil, Alexa Bliss enfrentará a Giulia y a Zelina Vega. La Campeona de los Estados Unidos, Giulia, busca añadir más oro a su colección enfrentándose a dos veteranas.

Además, en mano a mano, Trick Williams y Rey Fénix prometen dar una emocionante y espectacular batalla.

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jade Cargill vs. Jordynne Grace Jade Cargill 75% Demasiado pronto para que Grace gane. Cargill necesita esta victoria rumbo a WrestleMania 42. Ripley y SKY vs. Jax y Legend Jax & Legend 60% Posible cambio para establecer campeonas rudas que las Bella Twins puedan perseguir. Rhodes vs. Fatu vs. Zayn Sami Zayn 55% McIntyre interferirá contra Rhodes. Zayn podría aprovechar el caos para clasificar. Bliss vs. Giulia vs. Vega Alexa Bliss 70% Experiencia en grandes eventos. Giulia ya tiene el título de los Estados Unidos, no necesita el lugar. Trick Williams vs. Rey Fenix Rey Fenix 65% Randy Orton podría costarle la lucha a Trick Williams.

►Tiffany Stratton, la primera clasificada para Elimination Chamber, apareció para hablar al público.

► Fue interrumpida por Nia Jax y Lash Legend. «Después de que venzamos a Rhea Ripley e Iyo Sky y cuando Nia Jax clasifique la próxima semana, te destrozará en la Cámara de Eliminación».

► Cuando parecía que llegarían a los golpes, aparecieron las Campeonas de Parejas WWE, listas para su lucha.

1- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend Nia Jax comenzó la lucha contra Kairi Sane. Parecía que podría terminar la lucha con facilidad, pero la japonesa pudo escabullirse para relevar con Rhea Ripley. La situación cambió entonces, y después de que Ripley pudiera echar del ring a Jax y a Legend, Sane se lanzó con Asai Moonsault. Sin embargo, se confió, pues al regresar recibió un Samoan Drop por parte de Jax. Por varios minutos, Sane fue castigada por las rudas. Sane pudo aprovechar un descuido para conectar patadas en cascada sobre Legend, y entonces pudo relevar. Ripley, que se veía pequeña junto a Legend, pudo aplicarle una corbata a la grandulona, para luego llevarse en súplex a Jax. Jax intentó bajar a Sane de las cuerdas, pero Ripley le aplicó powerbomb. Sane conectó moonsault. Legend llegó al rescate.

La acción se fue fuera del ring, donde Legend azotó a Sane en las mesa de comentaristas. Allí las cuatro siguieron riñendo hasta que el réferi contó los diez segundos. 🏆 Conteo fuera del ring Calificación Final Calidad 5.5 Narrativa 5.1 Rivalidad 7.0 ✅ Lo Mejor Una buena lucha para iniciar un cartel repleto de buenos encuentros. ❌ Lo Peor Lo repetitivo de las luchas de relevos WWE.

