La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***)
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***)
- Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2)
- Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2)
- Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***)
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)
► Momentos clave
- Rhea Ripley e Iyo Sky retuvieron con éxito el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante Giulia y Kiana James. Las campeonas mantuvieron el control y ritmo del combate, ganado con poca dificultad tras aplicar su movida final.
- Carmelo Hayes logró una victoria limpia contra The Miz tras un intercambio de golpes intenso, usando una secuencia ofensiva que finalmente le dio la cuenta de tres.
- Tiffany Stratton regresó con fuerza y ganó la Triple Amenaza a Lash Legend y Chelsea Green, asegurando su lugar en la Elimination Chamber.
- Oba Femi hizo su debut en la marca azul derrotando a Kit Wilson de manera dominante, marcando su llegada como una fuerza a tener en cuenta en SmackDown.
- Tama Tonga obtuvo la victoria sorpresiva sobre Shinsuke Nakamura, reforzando su impulso de cara a Elimination Chamber.
- Jade Cargill y Jordynne Grace derrotaron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez. Durante la lucha surgieron tensiones entre ellas, lo que llevó a que la GM Nick Aldis anunciara una defensa titular entre Jade Cargill y Jordynne Grace para el siguiente SmackDown.
- Randy Orton logró la victoria sobre Solo Sikoa y Aleister Black, tras aplicar el RKO a Sikoa, asegurando de esta manera su lugar en la Elimination Chamber.
► Cartelera WWE SmackDown 13 de febrero de 2026
- CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Jordynne Grace.
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend.
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER VARONIL: Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn.
- CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina Vega.
- Trick Williams vs. Rey Fénix.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 13 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: United Supermarkets Arena, Lubbock, Texas.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|SyFy
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|SyFy
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|SyFy
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|SyFy
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix