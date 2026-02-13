WWE SmackDown 13 de febrero de 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

por
La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas

► El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***)
  2. RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2)
  3. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***)
  4. Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2)
  5. Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2)
  6. Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***)
  7. CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 13 de febrero de 2026

  • CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Jordynne Grace.
  • CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Rhea Ripley e Iyo Sky (c) vs. Nia Jax y Lash Legend.
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER VARONIL: Cody Rhodes vs. Jacob Fatu vs. Sami Zayn.
  • CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER FEMENIL: Alexa Bliss vs. Giulia vs. Zelina Vega.
  • Trick Williams vs. Rey Fénix.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 13 de febrero de 2026.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: United Supermarkets Arena, Lubbock, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 SyFy
Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 SyFy
Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 SyFy
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 SyFy
Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix
Panamá 20:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix
Chile (Santiago) 22:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

 

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis
Jade Cargill vs. Jordynne Grace Jade Cargill 75% Demasiado pronto para que Grace gane. Cargill necesita esta victoria rumbo a WrestleMania 42.
Ripley y SKY vs. Jax y Legend Jax & Legend 60% Posible cambio para establecer campeonas rudas que las Bella Twins puedan perseguir.
Rhodes vs. Fatu vs. Zayn Sami Zayn 55% McIntyre interferirá contra Rhodes. Zayn podría aprovechar el caos para clasificar.
Bliss vs. Giulia vs. Vega Alexa Bliss 70% Experiencia en grandes eventos. Giulia ya tiene el título de los Estados Unidos, no necesita el lugar.
Trick Williams vs. Rey Fenix Rey Fenix 65% Randy Orton podría costarle la lucha a Trick Williams.

 

 

