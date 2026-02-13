La marca azul de WWE regresa este viernes 13 de febrero de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la United Supermarkets Arena, en el campus de Texas Tech University en Lubbock, Texas

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL DE PAREJAS WWE: Iyo Sky y Rhea Ripley (c) retuvieron ante Giulia y Kiana James (***) RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Carmelo Hayes (c) retuvo ante The Miz (*** 1/2) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Tiffany Stratton venció a Lash Legend y Chelsea Green (***) Oba Femi venció a Kit Wilson (** 1/2) Tama Tonga venció a Shinsuke Nakamura (*** 1/2) Jade Cargill y Jordynne Grace vencieron a Liv Morgan y Raquel Rodríguez (***) CLASIFICATORIA PARA ELIMINATION CHAMBER: Randy Orton venció a Aleister Black y Solo Sikoa (****)

► Cartelera WWE SmackDown 13 de febrero de 2026

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 13 de febrero de 2026.

Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: United Supermarkets Arena, Lubbock, Texas.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 SyFy Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 SyFy Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 SyFy Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 SyFy Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 19:00 Netflix Panamá 20:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 20:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 22:00 Netflix Reino Unido (Londres) 02:00 (día siguiente) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 03:00 (día siguiente) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 02:00 (día siguiente) Netflix India (Nueva Delhi) 06:30 (día siguiente) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 09:00 (día siguiente) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 10:00 (día siguiente) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (día siguiente) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (día siguiente) Sky NZ / Netflix

🏆 Lucha ⭐ Predicción 📊 Prob. 💭 Análisis Jade Cargill vs. Jordynne Grace Jade Cargill 75% Demasiado pronto para que Grace gane. Cargill necesita esta victoria rumbo a WrestleMania 42. Ripley y SKY vs. Jax y Legend Jax & Legend 60% Posible cambio para establecer campeonas rudas que las Bella Twins puedan perseguir. Rhodes vs. Fatu vs. Zayn Sami Zayn 55% McIntyre interferirá contra Rhodes. Zayn podría aprovechar el caos para clasificar. Bliss vs. Giulia vs. Vega Alexa Bliss 70% Experiencia en grandes eventos. Giulia ya tiene el título de los Estados Unidos, no necesita el lugar. Trick Williams vs. Rey Fenix Rey Fenix 65% Randy Orton podría costarle la lucha a Trick Williams.