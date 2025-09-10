WWE SmackDown 12 de septiembre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 12 de septiembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Norfolk Scope Arena, en Norfolk, Virginia, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).

►El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn vs. John Cena; sin ganador (****) Aleister Black venció a Damian Priest (***) CAMPEONATO FEMENIL DE LOS ESTADOS UNIDOS: Giulia venció a Michin (** 1/2)

► Momentos clave

►Cartelera WWE SmackDown 12 de septiembre 2025

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill.

Tiffany Stratton (c) vs. Jade Cargill. Randy Orton vs. Drew McIntyre

Aparición en vivo de Brock Lesnar. ► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo? Fecha: Viernes 12 de septiembre de 2025.

Horario (referencia): 18:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México) .

Sede: Norfolk, Virginia Viernes 12 de septiembre de 2025. Norfolk Scope Arena , en Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 12 de septiembre de 2025 Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 20:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela 20:00 Netflix Bolivia 20:00 Netflix Chile (Santiago) 21:00 Netflix Argentina, Uruguay 21:00 Netflix Paraguay (Asunción) 21:00 Netflix Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix