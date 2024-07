WWE SMACKDOWN 12 DE JULIO 2024 .— Baron Corbin está de regreso en el elenco principal después de una larga etapa en NXT. Sin embargo, no fue bien recibido por Santos Escobar, quien se burló de él mientras era entrevistado. Corbin quiso resolver el asunto sobre el ring, pero fue atacado a traición por Ángel Garza y Humberto Carrillo. Tuvo que llegar al rescate Apollo Crews, quien ya tiene una rivalidad con Legado del Fantasma. Como resultado de esto, este viernes veremos una lucha de parejas en la que Corbin y Crews enfrentarán a Garza y Carrillo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde el DCU Center, en Worcester, Massachusetts.

La oportunidad titular de la Reina del Ring, Nia Jax, está próxima a cobrarse, pues SummerSlam se acerca. La semana pasada, Jax atacó a la Campeona WWE, Bayley, acudiendo Michin al rescate. Ahora veremos este viernes un mano a mano entre Jax y Michin.

Pero no olvidemos que hay otro factor en la escena del Campeonato Femenil WWE: La portadora del maletín Money in the Bank, Tiffany Stratton, quien en este episodio estará presente.

WWE SmackDown 12 de julio 2024

La cobertura en vivo inicia a las 6:00 pm, hora del centro