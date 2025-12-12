La marca azul de WWE regresa este viernes 12 de diciembre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la Mohegan Arena, en Wilkes-Barre, Pennsylvania, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro).
► El pasado viernes en SmackDown
- RETO ABIERTO POR EL CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE: Ilja Dragunov (c) retuvo ante Carmelo Hayes (***)
- Alexa Bliss venció a Kairi Sane (** 1/2)
- Jade Cargill venció a Alba Fyre (* 1/2)
- FINAL TORNEO LAST TIME IS NOW: Gunther venció a LA Knight (**** 1/2)
► Momentos clave
- Alexa Bliss derrotó a Kairi Sane en un mano a mano1. Bliss esperó el error. Y cuando ese error llegó, todo terminó de golpe. Esta guerra está lejos de resolverse.
- En la final del torneo Last Time is Now, Gunther y LA Knight se enfrentaron en un combate que se sintió grande desde el primer contacto. Knight luchó con el apoyo popular de su lado, pero Gunther, implacable, fue apagando esa energía golpe a golpe hasta ganar.
► Cartelera WWE SmackDown 5 de diciembre de 2025
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 12 de diciembre de 2025.
Horario (referencia): 19:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Mohegan Arena, Casey Plaza de Wilkes-Barre, Pennsylvania
Horarios y canales para ver WWE SmackDown
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|19:00
|Netflix
|Panamá
|20:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|20:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|21:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|22:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|03:00 (día siguiente)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|02:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|06:30 (día siguiente)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|09:00 (día siguiente)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|10:00 (día siguiente)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (día siguiente)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (día siguiente)
|Sky NZ / Netflix