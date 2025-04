WWE SMACKDOWN 11 DE ABRIL 2025.— Tras un debut que encendió al Universo WWE el pasado viernes en SmackDown, Rey Fénix regresa al cuadrilátero para medirse en un mano a mano contra Berto. En su primera aparición, el enmascarado mexicano dejó una grata impresión al imponerse de forma contundente sobre Nathan Frazer, demostrando que su llegada marcará un antes y un después en WWE. Con su estilo espectacular y precisión milimétrica, Fénix se perfila como una amenaza real para el resto del elenco. Frente a un rival como Berto, el reto es mantener el impulso. Se anticipa un combate lleno de velocidad, técnica y riesgo. La acción de la marca azul de WWE se emite desde la Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington.

También se ha programado un Gauntlet Match para determinar a las contendientes número uno al Campeonato de Parejas Femenil WWE. Las participantes serán Katana Chance y Kayden Carter, Bayley y Lyra Valkyria, Shayna Baszler y Zoey Stark, Michin y B-Fab, Piper Niven y Alba Fyre, y Natalya y Maxxine Dupri.

Damian Priest retó a Drew McIntyre a una lucha en WrestleMania. El escocés estará presente para contestar el desafío.

Además, el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, estará presente.

► Antes de SmackDown, Charlotte Flair atacó a Tiffany Stratton en el parqueadero de la arena:

► Tras mostrar la llegada a la arena de varios gladiadores, incluyendo a Rey Fénix, volvimos al ring, donde Nick Aldis ya estaba listo para hablar sobre el RKO que recibió de Randy Orton la semana pasada.

► Nick Aldis invitó a Orton al ring, asegurando que mantendría todo en un plano profesional al referirse a lo ocurrido. Una vez dentro, Orton tomó el micrófono y le dijo a Aldis que con solo mirarlo a los ojos, sabía que se había tomado el RKO de la semana pasada de forma muy personal.

► Sin embargo, Orton afirmó que no podía esperar que simplemente se quedara de brazos cruzados, especialmente después de lo que pasó el año anterior, cuando fue multado. Orton recordó que incluso pagó el doble de esa multa, por si algo así volvía a suceder. Según él, ahora estaban a mano.

► Orton luego cambió el enfoque y señaló su enojo porque aún no tiene combate en WrestleMania. Dijo que no se trata de cualquier evento, sino de su vigésimo WrestleMania, lo cual tiene mucho significado para él. Le advirtió a Aldis que estará en Las Vegas, listo, calentando y con indumentaria para luchar puesta.

► Con una sonrisa, le dijo que quizás él también debería dejar el traje y vestirse para luchar, antes de insistirle en que necesita tener un combate asegurado para WrestleMania antes de terminar la noche.

► Nick Aldis le respondió a Randy Orton preguntándole si de verdad todo esto se trataba del dinero. Afirmó que WWE está teniendo un éxito récord y ambos forman parte de ese logro, pero que para él nunca se ha tratado del dinero. Dijo que ha trabajado duro durante veinte años para llegar a donde está, y que lo que quiere de Orton no es dinero… es respeto.

► Orton le contestó que sí lo respeta, pero lo advirtió: si no le da una lucha en WrestleMania, tal vez no sea tan considerado con Mickie James, esposa de Aldis, por lo que piensa hacerle. Justo en ese momento sonó la música de Solo Sikoa, quien apareció acompañado de Tama Tonga.

► Solo le dijo a Aldis que hiciera callar a Orton y lo sacara del ring, asegurando que estaba haciendo el ridículo. «Nadie quiere oírte llorar», le soltó. Sikoa le dijo a Orton que su tiempo ya pasó, que él representa el pasado, y que la próxima semana LA Knight terminaría igual: en el pasado.

► Sikoa agregó que en WrestleMania, Jacob Fatu saldrá como el nuevo Campeón de los Estados Unidos, mientras que Orton se quedará en casa… solo. Randy se rio y dijo que lo gracioso era que Solo y Tama tuvieran el descaro de interrumpir justo cuando él estaba siendo diplomático para conseguir una lucha. Pero ahora, afirmó que las voces en su cabeza le decían que debía callarlos a ambos. “¿Por qué no suben al ring y les muestro cómo se golpea a dos samoanos?”

► Solo y Tama se subieron a la ceja del ring. Orton fue el primero en atacar, lanzando golpes a ambos. Logró hacer retroceder a Tama y luego conectó un uppercut europeo a Solo. Cuando se disponía a aplicar el DDT colgante a Tama, Solo lo atacó por la espalda. Ambos comenzaron a golpear brutalmente a Randy, hasta que sonó la música de LA Knight y el público estalló.

► LA Knight corrió al ring a ayudar a Randy Orton, y se fue directo contra Tama, mientras Solo seguía atacando a Orton. Knight tumbó a Tama con un derechazo, y luego Orton lo remató arrojándolo fuera del ring.

► Knight tomó un micrófono y miró fijamente a Solo. “¿Cuántas veces tengo que decirlo? No digas mi nombre”. Le advirtió que Jacob Fatu debería estar atento, porque esta noche no solo le sacó su nombre de la boca a Solo… sino que le metió el puño. Luego, se volvió hacia Orton y dijo que ninguno de los dos se había quedado satisfecho con esa pequeña riña.

► Por eso, retó a Solo y Tama a una lucha de parejas esta misma noche. Nick Aldis intervino y dio la aprobación oficial. La lucha quedó pactada.

► Damian Priest hizo su entrada al ring, pero antes de que pudiera decir una palabra, Drew McIntyre lo atacó por la espalda, enviándolo contra la barrera de ringside una y otra vez. Drew descargó puñetazos sobre Priest hasta que los oficiales intervinieron para detener el ataque. Drew retrocedió tranquilamente, actuando como si nada hubiera pasado.

► Priest, claramente afectado, tuvo que ser ayudado por los oficiales para salir del área. Drew tomó un micrófono y se dirigió al público. Preguntó: «¿Ya empezamos a ver las cosas con claridad?»

► El escocés dijo que había tomado un tiempo, pero ahora todos podían ver lo que él venía diciendo todo este tiempo: siempre había estado diciendo la verdad, y cada acción suya estaba justificada, incluyendo el ataque a Priest.

► Llamó a Priest un parásito que siempre había sacado ventaja de ser perjudicado y que nunca lo enfrentó como un hombre, hasta ahora. Drew recordó que Priest solo se había enfrentado a él cuando él tenía un solo ojo. «Me retaste a una lucha callejera porque tenía un ojo. Y aún así acepté», dijo.

► Dijo que esta lucha se estaba construyendo desde hacía un año, y si Priest quería ser recordado para siempre, no tenía que preocuparse, ya que se aseguraría de que nadie lo olvidara después de darle una paliza inolvidable.

► Drew, sonriendo, les dijo a los fanáticos de Seattle que tenía un secreto. Se quitó el parche en el ojo y reveló que ahora estaba 100% recuperado. «Y en WrestleMania, tú estás 100% jodido», declaró. McIntyre hizo oficial que enfrentará a Priest en una Sin City Street Fight.

► De repente, Priest regresó, empujando a los guardias de seguridad y corrió al ring. Atacó a Drew con furia, conectándole puñetazos, un clothesline de rebote y un codo en la esquina.

► Priest siguió con un lazo gigante que envió a Drew por encima de la cuerda superior. Luego, lo lanzó contra las escaleras metálicas, pero los oficiales intervinieron para separarlos.

► Drew logró liberarse, rasgó los ojos de Priest y agarró la parte superior de las escaleras metálicas, golpeando la cabeza de Priest con ellas, dejándolo tendido en el suelo. Drew no terminó allí.

► McIntyre agarró a Priest y lo levantó para aplicarle un tremendo Future Shock DDT directamente sobre las escaleras metálicas. Finalmente, en un gesto frío, Drew le arrancó el collar a Priest y se retiró, dejando a Priest completamente noqueado en el ring.

