WWE SmackDown 10 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver WWE SmackDown 10 de octubre de 2025 | Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer vs. Giulia y Kiana James

La marca azul de WWE regresa este viernes 10 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la RAC Arena, en Perth, Australia, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 06:00 horas (seis de la mañana).

► El pasado viernes en SmackDown

  1. CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Aleister Black (***)
  2. Sol Ruca y Zaria vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (*)
  3. Rey Fenix y Je’Von Evans vencieron a Los Garza (***)
  4. Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Cody Rhodes y Randy Orton (** 1/2)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 10 de octubre de 2025

Cobertura y resultados WWE SmackDown 10 de octubre de 2025 | Tiffany Stratton y Stephanie Vaquer vs. Giulia y Kiana James
WWE SmackDown 10 de octubre de 2025.
  • LAST MAN STANDING MATCH: Aleister Black vs. Damian Priest
  • Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vs. Giulia y Kiana James
  • CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. ???
  • CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) (c) vs. Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 06:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: RAC Arena, Perth, Australia.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 10 de octubre de 2025

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 06:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network
Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network
Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network
Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 06:00 Netflix
Panamá 07:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 08:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 07:00 Netflix
Venezuela 08:00 Netflix
Bolivia 08:00 Netflix
Chile (Santiago) 09:00 Netflix
Argentina, Uruguay 09:00 Netflix
Paraguay (Asunción) 09:00 Netflix
Brasil (Brasilia) 09:00 Netflix
Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix
España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix
India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV
Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix
Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix
Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix

 

LA LUCHA SIGUE...
