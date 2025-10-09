WWE SmackDown 10 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 10 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la RAC Arena, en Perth, Australia, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 06:00 horas (seis de la mañana).
► El pasado viernes en SmackDown
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Aleister Black (***)
- Sol Ruca y Zaria vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (*)
- Rey Fenix y Je’Von Evans vencieron a Los Garza (***)
- Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Cody Rhodes y Randy Orton (** 1/2)
► Momentos clave
- El tenso intercambio entre Aleister Black y Damian Priest dejó claro que su rivalidad alcanzará un punto de no retorno.
- Wyatt Sicks continúa dominando la división de parejas, pero Street Profits buscan recuperar el impulso perdido.
- La alianza entre Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton promete un explosivo encuentro ante Giulia y Kiana James.}
- Cody Rhodes, hizo equipo con Randy Orton, pero cayeron de forma sorpresiva ante Bron Breakker y Bronson Reed debido a la intervención de Seth Rollins.
► Cartelera WWE SmackDown 10 de octubre de 2025
- LAST MAN STANDING MATCH: Aleister Black vs. Damian Priest
- Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vs. Giulia y Kiana James
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. ???
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) (c) vs. Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 06:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: RAC Arena, Perth, Australia.
Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 10 de octubre de 2025
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|06:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|06:00
|Netflix
|Panamá
|07:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|08:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|07:00
|Netflix
|Venezuela
|08:00
|Netflix
|Bolivia
|08:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|09:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay
|09:00
|Netflix
|Paraguay (Asunción)
|09:00
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|09:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (un día después)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (un día después)
|Netflix / DAZN (mercados seleccionados)
|Islas Canarias
|01:00 (un día después)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (un día después)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (un día después)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (un día después)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|10:00 (un día después)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|12:00 (un día después)
|Sky NZ / Netflix