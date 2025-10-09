WWE SmackDown 10 de octubre de 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

La marca azul de WWE regresa este viernes 10 de octubre de 2025 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde la RAC Arena, en Perth, Australia, y con difusión internacional en distintos canales y plataformas. El evento en México comenzará a las 06:00 horas (seis de la mañana).

► El pasado viernes en SmackDown

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Aleister Black (***) Sol Ruca y Zaria vencieron a Chelsea Green y Alba Fyre (*) Rey Fenix y Je’Von Evans vencieron a Los Garza (***) Bron Breakker y Bronson Reed vencieron a Cody Rhodes y Randy Orton (** 1/2)

► Momentos clave

El tenso intercambio entre Aleister Black y Damian Priest dejó claro que su rivalidad alcanzará un punto de no retorno.

Wyatt Sicks continúa dominando la división de parejas, pero Street Profits buscan recuperar el impulso perdido.

La alianza entre Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton promete un explosivo encuentro ante Giulia y Kiana James.

promete un explosivo encuentro ante Giulia y Kiana James.} Cody Rhodes, hizo equipo con Randy Orton, pero cayeron de forma sorpresiva ante Bron Breakker y Bronson Reed debido a la intervención de Seth Rollins.

► Cartelera WWE SmackDown 10 de octubre de 2025

LAST MAN STANDING MATCH: Aleister Black vs. Damian Priest

Aleister Black vs. Damian Priest Stephanie Vaquer y Tiffany Stratton vs. Giulia y Kiana James

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn (c) vs. ???

Sami Zayn (c) vs. ??? CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: Wyatt Sicks (Dexter Lumis y Joe Gacy) (c) vs. Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins)

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: Viernes 10 de octubre de 2025.

Horario (referencia): 06:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: RAC Arena, Perth, Australia.

Horarios y canales para ver WWE SmackDown — 10 de octubre de 2025

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 06:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 06:00 Netflix Panamá 07:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 08:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 07:00 Netflix Venezuela 08:00 Netflix Bolivia 08:00 Netflix Chile (Santiago) 09:00 Netflix Argentina, Uruguay 09:00 Netflix Paraguay (Asunción) 09:00 Netflix Brasil (Brasilia) 09:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (un día después) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (un día después) Netflix / DAZN (mercados seleccionados) Islas Canarias 01:00 (un día después) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (un día después) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (un día después) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (un día después) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 10:00 (un día después) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 12:00 (un día después) Sky NZ / Netflix