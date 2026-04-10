La marca azul de WWE regresa este viernes 10 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el SAP Center, en San José, California.
► El pasado viernes en SmackDown
- Rhea Ripley venció a Michin (**)
- Uncle Howdy venció a Tama Tonga (**)
- Aleister Black venció a Matt Cardona (**)
- Alexa Bliss y Charlotte Flair vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2)
- CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest retuvieron ante The Miz y Kit Wilson (** 1/2)
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Carmelo Hayes (***)
► Momentos clave
- Rhea Ripley sometió a Michin con su llave Prism Trap, dejando claro su dominio rumbo a WrestleMania. Tras la lucha, el caos estalló con el ataque de Jade Cargill y compañía, hasta que Iyo Sky equilibró la situación.
- Cuando Tama Tonga parecía tomar ventaja tras una distracción externa, Uncle Howdy aplicó el Sister Abigail para llevarse la victoria en medio de tensiones con Solo Sikoa.
- Aleister Black castigó el brazo lesionado de Matt Cardona durante toda la lucha y remató con un sorpresivo Black Mass, sellando un triunfo contundente.
- La combinación final de Charlotte Flair y Alexa Bliss (doble remate de Natural Selection / Bow to the Queen) definió el combate; inmediatamente después, Nia Jax y Lash Legend atacaron a todas, elevando la tensión rumbo a WrestleMania.
- Damian Priest y R-Truth impusieron su experiencia y química como equipo para conseguir la victoria sobre The Miz y Kit Wilson y se mantuvieron sólidos como campeones en pareja.
- Sami Zayn conectó el Helluva Kick en el momento justo para retener el título, pero lo verdaderamente decisivo ocurrió después cuando Trick Williams atacó a Sami, dejando claro el rumbo hacia WrestleMania.
► Cartelera WWE SmackDown 10 de abril de 2026
- Debut oficial de Royce Keys en SmackDown.
- Cody Rhodes responde a Pat McAfee y Randy Orton
- Continúa el camino a WrestleMania.
► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?
Fecha: viernes 10 de abril de 2026.
Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: SAP Center, San José, California.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|18:00
|Netflix
|México — Frontera Norte (33 municipios)
|19:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|21:00
|USA Network
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|20:00
|USA Network
|Estados Unidos — Denver (MT)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|18:00
|USA Network
|Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo)
|19:00
|USA Network
|Estados Unidos — Hawaii
|17:00
|USA Network
|Canadá — Toronto / Montreal
|21:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Canadá — Saskatchewan
|20:00
|Sportsnet 360 / TSN
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix
|Panamá
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|21:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix
|Chile (Santiago)
|22:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix
|Reino Unido (Londres)
|01:00 (sábado)
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|02:00 (sábado)
|Netflix / DAZN
|Islas Canarias
|01:00 (sábado)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|05:30 (sábado)
|Sony Sports Network / SonyLIV
|Filipinas (Manila)
|08:00 (sábado)
|Tap Go / Netflix
|Japón (Tokio)
|09:00 (sábado)
|ABEMA / Netflix
|Australia — Sídney
|11:00 (sábado)
|Foxtel / Binge / Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|13:00 (sábado)
|Sky NZ / Netflix