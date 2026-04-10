La marca azul de WWE regresa este viernes 10 de abril de 2026 con un nuevo episodio de SmackDown, a transmitirse en vivo desde el SAP Center, en San José, California.

► El pasado viernes en SmackDown

Rhea Ripley venció a Michin (**) Uncle Howdy venció a Tama Tonga (**) Aleister Black venció a Matt Cardona (**) Alexa Bliss y Charlotte Flair vencieron a Bayley y Lyra Valkyria (** 1/2) CAMPEONATO DE PAREJAS WWE: R-Truth y Damian Priest retuvieron ante The Miz y Kit Wilson (** 1/2) CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Sami Zayn retuvo ante Carmelo Hayes (***)

► Momentos clave

► Cartelera WWE SmackDown 10 de abril de 2026

Debut oficial de Royce Keys en SmackDown.

Cody Rhodes responde a Pat McAfee y Randy Orton

Continúa el camino a WrestleMania.

► ¿Dónde ver WWE SmackDown en vivo?

Fecha: viernes 10 de abril de 2026.

Horario (referencia): 18:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: SAP Center, San José, California.

Región / Ciudad Hora local Plataforma México (CDMX, Guadalajara, Monterrey) 18:00 Netflix México — Frontera Norte (33 municipios) 19:00 Netflix Estados Unidos — Nueva York (ET) 21:00 USA Network Estados Unidos — Chicago (CT) 20:00 USA Network Estados Unidos — Denver (MT) 19:00 USA Network Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 18:00 USA Network Estados Unidos — Arizona (excepto Navajo) 19:00 USA Network Estados Unidos — Hawaii 17:00 USA Network Canadá — Toronto / Montreal 21:00 Sportsnet 360 / TSN Canadá — Saskatchewan 20:00 Sportsnet 360 / TSN Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix Panamá 19:00 Netflix Puerto Rico, República Dominicana 21:00 Netflix Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix Chile (Santiago) 22:00 Netflix Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix Reino Unido (Londres) 01:00 (sábado) Netflix España (Madrid), Francia, Alemania, Italia 02:00 (sábado) Netflix / DAZN Islas Canarias 01:00 (sábado) Netflix India (Nueva Delhi) 05:30 (sábado) Sony Sports Network / SonyLIV Filipinas (Manila) 08:00 (sábado) Tap Go / Netflix Japón (Tokio) 09:00 (sábado) ABEMA / Netflix Australia — Sídney 11:00 (sábado) Foxtel / Binge / Netflix Nueva Zelanda — Auckland 13:00 (sábado) Sky NZ / Netflix