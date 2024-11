WWE Shop vende el título CM Punk 434-Day Signature Series

Este cinturón de campeonato CM Punk 434-Day Signature Series es un tributo increíble al reinado de 434 días de CM Punk como Campeón de la WWE, que comenzó con su victoria en Survivor Series 2011. Con 13 defensas en eventos de pago por visión y colores llamativos que evocan la bandera de Chicago, este cinturón es perfecto para cualquier fanático. Incluye gráficos exclusivos del Superestrella en ambos lados de la correa y detalles con incrustaciones de pedrería, conmemorando el séptimo reinado más largo en la historia del campeonato de la WWE.

¡Es hora de gritar “IT’S CLOBBERING TIME” y llevarte a casa este espectacular cinturón!

Commemorate CM Punk’s 434-day reign as WWE Champion with this Limited Edition Signature Series Championship Title! With a completely custom spinner plate and strap, this title is sure to turn heads! Head to #WWEShop and get yours today! #WWE

🛒: https://t.co/PWTsEEIYiO pic.twitter.com/PQXk7S1U6W

— WWEShop.com (@WWEShop) November 23, 2024