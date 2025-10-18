WWE Shop lanza “Moscow Maestro”, camiseta de Ilja Dragunov

En el mas reciente episodio de WWE SmackDown, Ilja Dragunov hizo su regreso a WWE, después de una larga ausencia por lesión y respondió el reto abierto de Sami Zayn por Campeonato de los Estados Unidos, logrando vencer a Zayn y de esa forma alzarse con el campeonato.

WWE Shop ha lanzado una nueva camiseta dedicada a Ilja Dragunov, una de las superestrellas más intensas y respetadas de la actualidad. El modelo, titulado “Moscow Maestro”, captura toda la energía, pasión y brutalidad técnica del ex Campeón de NXT y actual campeon de los Estados Unidos, combinando un estilo agresivo con detalles visuales de gran impacto.

► Detalle de la camiseta de Ilja Dragunov

La camiseta presenta una base negra, con gráficos en tonos rojo, blanco y plateado que destacan en el frente. En el centro aparece una ilustración artística del propio Dragunov, envuelta en una estética metálica y con motivos que evocan la figura de un dragón, símbolo perfecto de su estilo indomable.

En la parte trasera, el diseño mantiene una línea más sobria, con su nombre “Ilja Dragunov” en letras rojas, reafirmando su identidad como uno de los competidores más intensos del ring.

Con el sello “Authentic WWE Gear”, la prenda ofrece la calidad y comodidad de los productos oficiales de la empresa. Ya está disponible en la tienda en línea de WWE por $34.99 USD, en distintas tallas para hombres, mujeres y niños.

Además de este nuevo modelo, WWE Shop también mantiene disponible la camiseta “Unbesiegbar” (Invencible), otro de los diseños más buscados entre los seguidores del “Dragón del Dolor”. Con el lanzamiento de la “Moscow Maestro”, WWE consolida la presencia de Dragunov como una de las superestrellas con merchandising propio más sólido del roster actual.