WWE Shop lanza camiseta «Lucha Lola» de Lola Vice

La evolución de Lola Vice como figura dominante dentro de WWE NXT ha dado un paso más allá del cuadrilátero y ha llegado directamente al guardarropa de los aficionados con la nueva camiseta oficial “Lola Vice – Lucha Lola”, ya disponible en WWE Shop, la tienda oficial de la compañía.

Este lanzamiento no es simplemente una pieza de merchandising más: es una declaración. En un mercado saturado de prendas con logotipos y slogans genéricos, la “Lucha Lola” destaca por su identidad visual única, con gráficos estilizados que evocan tanto la energía combativa de Lola Vice como su presencia carismática en la escena. El diseño se imprime de forma prominente sobre fondo negro, ofreciendo contraste y fuerza visual, cualidades que reflejan la actitud competitiva y la determinación que Lola Vice lleva al ring noche tras

► Detalle de la camiseta Lucha Lola de Lola Vice

La camiseta es de color negro en el frente tiene la imagen de Lola Vice con palmeras y edificios al estilo de Miami, en el lado derecho tiene la bandera de Cuba y en la esquina izquierda la bandera de México. También la palabra Lucha Lola en letras blancas cursivas, en la parte trasera tiene los logos tanto de NXT como de AAA.

La camiseta está disponible en WWE Shop en varias tallas, para hombres, mujeres y niños, tiene un precio de US$34.99, con envío rápido para quienes desean recibirla en pocos días. Además, al ser un artículo oficial, asegura autenticidad y calidad premium, diferenciándose de los productos no oficiales o de imitaciones.

Fabricada con algodón 100% de alta calidad, esta camiseta de manga corta mantiene la comodidad incluso en días activos de entrenamiento o en la excitación de un evento en vivo. El gráfico frontal presenta una tipografía y arte que juegan con el lema “Lucha Lola”, encapsulando tanto una invitación como un grito de guerra para los seguidores que quieren exhibir su apoyo de manera palpable.