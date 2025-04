En una sorpresiva noticia de ÚLTIMA HORA, se confirmó que WWE realizará una alianza con la empresa mexicana de lucha libre, AAA, para hacer un evento premium en el próximo mes de junio.

Así lo ha reportado WWE en redes sociales y una transmisión en vivo donde estuvieron presentes Triple H, el talento latino de la emprea, Dorian Roldán, Marisela Peña y el Hijo del Vikingo.

«NXT Worlds Collide se llevará a cabo el 07 de junio en el Kia Forum, en colaboración con AAA«.

Así las cosas, WWE y AAA ealizarían el evento premium NXT World’s Collide 2027 el próximo sábado 07 de junio de 2025 desde el Kia Forum en Inglewood – Los Ángeles, California. Una arena con capacidad para hasta 17 mil 500 personas.

Konnan, uno de los programadores de AAA, reaccionó así a la noticia en su cuenta oficial de X, antes Twitter. ¿Una indirecta para Tony Khan?:

«Todo lo que haces, se te regresa. Parte 3. Estén atentos».

What comes around goes around..Part 3

Stay tuned

— Konnan (@Konnan5150) April 19, 2025