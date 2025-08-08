King of the Hill es una serie animada estadounidense creada por Mike Judge (Beavis and Butt-Head y Silicon Valley) y Greg Daniels (The Office y Parks and Recreation). Se emitió originalmente de 1997 a 2010 en Fox, con más de 250 episodios, y es considerada una de las sitcoms animadas más influyentes de Estados Unidos. Sigue la vida de Hank Hill, un vendedor de propano en la ficticia ciudad texana de Arlen. Ahora en 2025, Hulu y Disney la están reviviendo con nuevos episodios.

► WWE se une al regreso de King of the Hill

Y, como reportan desde Variety, WWE participa en la promoción de este retorno:

El regreso de “King of the Hill” ha tenido un gran comienzo en Hulu, donde ha sido uno de los programas con mejor rendimiento desde su estreno el lunes. Para ayudar a difundir la noticia y reintroducir a Hank Hill, su familia y amigos al público, Disney Entertainment Television cerró una serie de colaboraciones de marketing, activaciones y otras asociaciones. Esto ha incluido desde Fortnite y NASCAR hasta Whataburger, así como contenido personalizado con el podcaster Theo Von, la reciente atracción de la serie en la Comic-Con de San Diego y un nuevo acuerdo de licencia multianual para llevar la cerveza Alamo a los consumidores.

También está en marcha: “ocupaciones” publicitarias en estadios de las Grandes Ligas de Béisbol durante varios partidos en St. Louis y Texas; también en arenas de Professional Bull Riding, tiendas Walmart, cines y conciertos de verano de LiveNation en todo el país, además de señalización y promociones televisivas en las habitaciones de los resorts de Disney, menciones de “King of the Hill” en el evento de fans D23 en el teatro El Capitan y en el Gran Premio de F1 de Miami. Además, próximamente se lanzarán productos de la franquicia junto a FunkoPops, Thank You Skateboards y Brickcraft.

“Han pasado 28 años desde que se estrenó ‘King of the Hill’, así que nuestro equipo se propuso crear una campaña a medida que celebrara el legado del programa y se dirigiera a los espectadores de la serie original, al mismo tiempo que se sintiera fresca y moderna para toda una nueva generación de fans”, dijo Shannon Ryan, presidenta de Marketing de Disney Entertainment Television, quien formó parte del equipo que ayudó a lanzar originalmente “King of the Hill” en Fox en 1997. “Nuestro objetivo era crear un momento cultural tan icónico como el propio Hank Hill, con cada punto de contacto cuidadosamente diseñado para reflejar el ADN de esta querida serie”, añadió. “Queríamos ir tan a lo grande como Texas, así que nos centramos en ejecuciones ingeniosas y asociaciones audaces que pensamos que resonarían y conectarían con fans de todas las edades”.

WWE: Para el programa “Friday Night Smackdown” de la WWE en Boston el 15 de agosto, una lona de lucha libre personalizada contará con la marca de “King of the Hill” y material digital promocional de la serie se mostrará en toda la arena. Las superestrellas de la WWE Sheamus y Johnny Gargano crearán videos inspirados en momentos de la serie.