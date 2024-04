WWE se prepara para coronar primera Campeona Norteamericana

Durante NXT Stand & Deliver, el pasado 6 de abril, durante la semana de WrestleMania 40 se anunció la creación de un nuevo título, el Campeonato Norteamericano Femenil.

La Gerente General, Ava Raine realizó este anuncio de último minuto. En respuesta a la enorme cantidad de talento que florece en la división femenina, se ha confirmado la creación del Campeonato Norteamericano de Femenil de NXT.

Este nuevo título servirá como premio dentro de la división femenina de NXT, marcando un hito al ser la primera vez que WWE opta por un Campeonato femenino individual en lugar de uno por parejas, como fue el caso entre 2021 y 2023. Además, es el primer título «midcard» femenil en la historia de la empresa, lo que podría ser una buena prueba para tener uno en el elenco principal en el futuro.

Who do you see becoming the FIRST-EVER NXT Women’s North American Champion? 🤔 #WWENXT pic.twitter.com/RglJdVRVoc

— WWE NXT (@WWENXT) April 9, 2024