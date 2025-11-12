WWE tiene un nuevo socio: Maple Leaf Sports & Entertainment. ¿De qué tratará esta nueva relación entre los deportes y el entretenimiento? Vamos a verlo. Empezando por el comunicado oficial.

► WWE se asocia con Maple Leaf Sports & Entertainment

12 de noviembre de 2025 – WWE y Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), una de las principales compañías de deportes y entretenimiento del mundo, anunciaron hoy una nueva asociación estratégica a largo plazo que une a dos empresas icónicas a nivel global.

La alianza explorará oportunidades en múltiples áreas, incluyendo colaboraciones exclusivas de mercancía, desarrollo de contenido original, programas enfocados en la comunidad, y apariciones cruzadas regulares entre jugadores de equipos deportivos y Superestrellas de la WWE.

Además, Monday Night Raw® regresará al Scotiabank Arena de MLSE en Toronto el lunes 26 de enero de 2026.

Las Superestrellas de WWE harán apariciones en los partidos de los Toronto Maple Leafs el domingo 25 y el martes 27 de enero, mientras que personalidades deportivas de Toronto también estarán presentes en Monday Night Raw, que se transmitirá en vivo por Netflix en todo el mundo.

Las entradas para Monday Night Raw en Toronto saldrán a la venta a partir del viernes 14 de noviembre a las 10 a.m. ET / 7 a.m. PT a través de Ticketmaster.com.

Los aficionados podrán comprar boletos durante una preventa exclusiva visitando Ticketmaster.com y utilizando el código WWEVIP a partir de mañana a las 10 a.m. ET / 7 a.m. PT, hasta las 11:59 p.m. ET / 8:59 p.m. PT.

La asociación a largo plazo se basa en el lanzamiento previo de los cinturones con licencia exclusiva WWE Legacy Title Belts con los Toronto Maple Leafs y los Toronto Raptors, que presentan los colores icónicos y la marca oficial de cada equipo.

Alex Varga, codirector de ingresos de WWE, declaró:

“Colaborar con una organización icónica como MLSE es una extensión natural de la profunda y creciente conexión de WWE con Toronto, que ha incluido eventos importantes recientes como Money in the Bank 2024 y Elimination Chamber 2025, y nos permite crear experiencias nuevas y auténticas para los aficionados, reforzando nuestro compromiso a largo plazo con la región.”

Phil King, director comercial de MLSE, añadió:

“MLSE y WWE tienen una larga y sólida historia juntos, habiendo colaborado muchas veces a lo largo de los años para crear momentos de entretenimiento icónicos para nuestros aficionados. Estamos encantados de ampliar nuestra asociación con WWE, un líder mundial en deportes y entretenimiento, para crear contenido de clase mundial y fortalecer el papel de Toronto como uno de los principales mercados a nivel global.”