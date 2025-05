WWE se asocia con la marca de bebidas alcohólicas Seagram’s

WWE y Seagram’s comienzan una relación de colaboración que, entre otras cosas, tendrá un sitio en Money in the Bank 2025. A continuación, leemos el comunicado oficial.

Embed from Getty Images

WWE se ha asociado con Seagram’s, una empresa con sede en Montreal, para lanzar tres bebidas enlatadas, marcando así los primeros productos alcohólicos listos para beber con licencia oficial de WWE.

Como parte de esta alianza de varios años, se creará la serie Seagram’s Escapes Spiked WWE, y Seagram’s obtendrá espacios publicitarios en señalización LED destacada, como la falda del ring y los postes, además de gráficos patrocinados durante una lucha en el evento Money In The Bank. También se esperan integraciones publicitarias en otros eventos como SummerSlam y Survivor Series.

La colaboración incluye además el lanzamiento de una serie de contenido digital personalizado con talento de WWE, así como apariciones de luchadores en eventos patrocinados por Seagram’s.

La imagen de marca para las latas de Seagram’s WWE fue creada por el estudio de diseño Sister Mary en colaboración con la cervecera FIFCO USA, con sede en Rochester, Nueva York. El diseño se inspiró en los cinturones de campeonato de WWE, con cada sabor reinterpretado como un “cinturón de título” distinto, decorado con un diseño lleno de joyas alrededor de la lata. WWE no es la única gran marca que ha incursionado en el mercado de bebidas listas para beber. Otras como los Dodgers con Surfside, o UFC con Atomic Brands, entre muchas más, también han firmado acuerdos en esta categoría en auge.

Seagram’s es una marca de bebidas alcohólicas originaria de Canadá, conocida por sus licores y cócteles listos para beber. Aunque originalmente fue una gran destilería, hoy la marca sobrevive a través de diferentes productos distribuidos por varias compañías en distintos países. Es popular por bebidas como Seagram’s Gin y las Seagram’s Escapes, una línea de cócteles enlatados.

Women’s Intercontinental Champion @Real_Valkyria has unfinished business with @BeckyLynchWWE at #MITB!

📍 @IntuitDome

🎟️ https://t.co/tOBcPaQbXA pic.twitter.com/nbC6DI74XQ

— WWE (@WWE) May 27, 2025