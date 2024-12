A falta de tres días para WWE Saturday Night’s Main Event conocemos nuevos detalles del evento especial de boca de quien será su comentarista especial, el miembro del Salón de la Fama Jesse «The Body» Ventura. Hace unos meses se dio a conocer que el veterano regresaría a la compañía de la que fue una pieza importante en los 80s.

► Una experiencia retro

En esta ocasión, es él mismo -los más jóvenes ni lo vieron luchar ni tampoco comentar, al menos en vivo, pero su dupla en la mesa de transmisión con Vince McMahon está considerada una de las mejores de todos los tiempos- quien comparte los comentarios que leemos a continuación en The Bill Simmons Podcast:

«Todo el show será un regreso al pasado. Eso significa que se verá como antes, los gráficos, todo. Los luchadores no van a bajar por esa rampa. No vendrán con todas las luces y el espectáculo». Ventura enfatiza el auténtico toque retro, explicando que incluso las entradas de los luchadores reflejarán la era clásica de Saturday Night’s Main Event. «Entrarán por entre la multitud, como en los viejos tiempos. Por eso me trajeron de vuelta. Vamos a regresar en una cápsula del tiempo. Será cuatro veces al año«.

► WWE Saturday Nigh’t Main Event

Veamos el cartel -todavía no está completo ya que se espera que se anuncien más combates- del show que se realizará este próximo sábado 14 de diciembre en el estadio Nassau Veterans Memorial Coliseum en Uniondale, Nueva York, Estados Unidos.

Además, WWE ya está anunciando la edición del 25 de enero de 2025:

San Antonio, get ready for #SNME on Jan. 25! Tickets on sale NOW with presale code: MAINEVENT 🎟️: https://t.co/6oxdacoD1w pic.twitter.com/dF6CnvTC21 — WWE (@WWE) December 11, 2024