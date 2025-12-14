WWE Saturday Night’s Main Event: Sol Ruca venció sorpresivamente a Bayley

Esta noche, en el WWE Saturday Night’s Main Event especial, dedicado al retiro de John Cena, vimos una muy buena lucha femenil entre la joven Sol Ruca y la veterana del ring, Bayley.

Bayley pateó a Ruca, pero esta se movió evitando unas dobles rodillas a la carta en el esquinero y le dio machetazos al pecho y dos codazos giratorios a Bayley, a quien luego remató con un súplex.

Ruca se lanzó desde el esquinero, se apoyó en las sogas y logró un innovador y perfecto DDT para conectar a Bayley y castigarla de cabeza contra la lona. Pero, Bayley le respondió con su súplex Bayley to Bayley.

► Momento clave

Bayley evitó el Sol Snatcher, Bayley le dio un azotón de cara contra la lona, pero Ruca puso sobre las sogas sus pies. Luego, Sol Ruca sorprendió a Bayley con su hermoso Sol Snatcher para llevarse la victoria más importante de su carrera.

► ¿Y ahora qué?

ZARIA festejó con Sol Ruca y Bayley, aunque frustrada, junto con Lyra Valkyria festejaron la buena lucha en este show histórico e hicieron el saludo militar de John Cena, rindiéndole homenaje.

