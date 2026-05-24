Saturday Night’s Main Event: Penta venció a Ethan Page y retuvo el Campeonato Intercontinental WWE

Esta noche, en la tercera lucha de este especial WWE Saturday Night’s Main Event, vimos cómo el talentoso luchador mexicano Penta logró retener el Campeonato Intercontinental WWE ante «All Ego» Ethan Page.

► Así fue como Penta retuvo el Campeonato Intercontinental WWE ante Ethan Page

Los fans, desde un inicio, muy emocionados gritando «¡Cero Miedo!«. Penta intentó atacar, pero Page se movió, luego el enmascarado recibió torniquete al brazo y candado al abdomen.

Así duró unso ratos el forcejeo hasta que Penta le dio codazos a la cara a a Page y luego, le dio patadota en el abdomen tras rebotar en las sogas.

Penta le dio luego tremendo lazo al cuello y una quebradora de rodillas a la espalda. Page reaccionó con patadas voladoras y varios derechazos a la cara.

Penta reaccionó y le dio tremenda superkick que sacó del ring a su rival… Y otra superkick fuera del ring que enloqueció a los aficionados... pero con catapulta, Page mandó a Penta sobre la mesa de comentaristas en inglés.

Page arrojó a Penta duro contra la ceja del ring, le dio derechazos y luego de cara contra el poste LED del esquinero.

Page luego le cayó encima con un codazo a Penta, pero la cuenta llegó solo a dos... tras forcejeo, Page dio derechazo y patada a la cara a Penta, pero la cuenta llegó solo a dos.

Penta reaccionó con slingblade sobre Page. Y tomó un segundo aire, para luego darle patada enzuigiri a Page en el esquinero y luego, le cayó sobre el estómado con patadas voladoras.

Penta luego voló con tremendo tope con hilo y cayó sobre la espalda de Ethan Page.

Penta voló con plancha cruzada al estilo Mil Máscaras, pero leugo Page le dio en la cara una patadota y Penta le dio un raquetazo al pecho, para darle luego duro en el esquinero.

Page arrojó a Penta a la ceja dle ring, este reaccionó con dos patadotas en la nuca y con una frankensteiner lo mandó a volar.

Penta atacó con DDT a Page, pero la cuenta llegó solo a dos. Page reaccionó y mandó al enmascarado contra el esquinero, este saltó sobre él y luego le hizo tremenda quebradora de espaldas con las rodillas.

Luego hubo un buen y sonoro intercambio de raquetazos al pecho, Page le dio varios antebrazos a Penta, este reaccionó con superkick, pero el All Ego le regresó la dosis.

Luego, Penta le dio superkick y ambos se dieron patadas giratorias a la cabeza y una patadota frontal que los dejó a los dos tendidos en la lona.

Penta con su variantede codebreaker casi se convierte en el nuevo Campeón Intercontinental WWE, pero Penta sobrevivió y lo atacó con un Penta Driver, la cuenta llegó solo a dos.

Con un rodillazo, Page evitó el Mexican Destroyer y llevó al esquinero al enmascarado, quien le hizo una adormecedora. Page sorprendió con un avalanche súper slam a Penta, pero este sobrevivió al duro golpe y evitó la derrota.

Un enojado y frustrado Page le dio varios derechazos a la cara, el réferi lo reprendió. Page quitó la protección de un esquinero, y le dio en la cara a Penta y con rodada a espaldas casi gana.

Sin embargo, el final llegó cuando Penta saltó desde la segunda soga para atacar con Súper Mexican Destroyer a Ethan Page y ganar la lucha por cuenta de tres, para así retener el Campeonato Intercontinental WWE.