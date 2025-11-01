WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT LXI | Resultados en vivo y cobertura | CM Punk vs. Jey Uso

WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT LXI .— Debido a la lesión de Seth Rollins, el Campeonato Mundial de Peso Completo quedó vacante, y dado que CM Punk ya se había convertido en contendiente #1 tras vencer en una amenaza triple a Jey Uso y LA Knight el pasado 13 de octubre, sólo había que encontrarle un rival para enfrentar por el título vacante. Dicho rival resultó ser Jey Uso, quien ganó una campal celebrada el 20 de octubre en Raw. Este sábado sabremos quién será el nuevo portador del título mundial. La acción de WWE se emite desde el Delta Center, en Salt Lake City, Utah.

El cartel de WWE Saturday Night’s Main Event es

WWE Saturday Night’s Main Event

Donde ver WWE SATURDAY NIGHT'S MAIN EVENT LXI | CM Punk vs. Jey Uso
WWE SATURDAY NIGHT’S MAIN EVENT LXI.

 

 

