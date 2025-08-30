El talentoso luchador profesional, Karrion Kross, ahora conocido bajo su nombre de Killer Kross, sigue dando de qué hablar, pues continúa contando sin filtros detalles de sus últimos malos meses en WWE, que llevaron a su salida de la empresa.

Esto, luego de no aceptar una oferta de renovación que consideró injusta, pues no solo le bajaba el salario percibido, sino que la oferta no incluía renovar a su esposa, Scarlett Bordeaux.

► Karrion Kross revela que WWE lo sacó a última hora del Royal Rumble 2025

Pues bien, Kross fue entrevistada recientemente por Denise Salcedo para su canal de YouTube, y allí reveló que WWE lo sacó del Royal Rumble 2025, cuando se esperaba que allí continuara la rivalidad de The Final Testament, su grupo, contra The Wyatt Sicks. Estas fueron las declaraciones acerca del grupo que también conformaban Akam y Rezar hasta diciembre del año pasado:

«Tenía una preocupación con eso, porque cuando The Final Testament derrotó a los Wyatt, esa no se suponía que fuera la conclusión de esa historia. Y esto es —usando mis propias palabras—, hubo una transferencia accidental de protagonismo hacia nuestro grupo.

«Y eso no se suponía que fuera el cierre de esa historia. El resto de esa historia será contado en otro momento. Hay muchos detalles privados en ello. Pero, eh… después mi grupo desapareció.

«Quedé reducido solamente a pequeños segmentos detrás del escenario por un tiempo. Se suponía que iba a estar en el Royal Rumble, pero realmente me sacaron del Rumble a último minuto. Sí sentí que mi presencia se estaba reduciendo bastante».