WWE Royal Rumble 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 31 de enero 2026 el evento Royal Rumble, a realizarse en el King Abdullah Financial District en Riyadh, Arabia Saudita.

► Cartelera WWE Royal Rumble 2026

CAMPEONATO INDISPUTABLE WWE: Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn

Drew McIntyre (c) vs. Sami Zayn AJ Styles vs. Gunther [si Styles pierde deberá retirarse]

ROYAL RUMBLE VARONIL: Cody Rhodes vs. Gunther vs. Jey Uso vs. Rey Mysterio vs. Penta vs. Dragon Lee vs. Roman Reigns vs. Solo Sikoa vs. Jacob Fatu vs. Austin Theory vs. Logan Paul vs. Bron Breakker vs. Bronson Reed vs. Je’Von Evans vs. Oba Femi vs. Randy Orton vs. Brock Lesnar vs. 13 luchadores por confirma

Cody Rhodes vs. Gunther vs. Jey Uso vs. Rey Mysterio vs. Penta vs. Dragon Lee vs. Roman Reigns vs. Solo Sikoa vs. Jacob Fatu vs. Austin Theory vs. Logan Paul vs. Bron Breakker vs. Bronson Reed vs. Je’Von Evans vs. Oba Femi vs. Randy Orton vs. Brock Lesnar vs. 13 luchadores por confirma ROYAL RUMBLE FEMENIL: Iyo Sky vs. Rhea Ripley vs. Roxanne Perez vs. Liv Morgan vs. Raquel Rodríguez vs. Bayley vs. Lyra Valkyria vs. Asuka vs. Chelsea Green vs. Jordynne Grace vs. Charlotte Flair vs. Alexa Bliss vs. Nia Jax vs. Lash Legend vs. Giulia vs. Maxxine Dupri vs. Becky Lynch vs. 13 luchadoras por confirmar.

► ¿Dónde ver WWE Royal Rumble 2026 en vivo?

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Horario de referencia: 13:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).

Sede: King Abdullah Financial District, Riyadh, Arabia Saudita.

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 13:00 Netflix (EN VIVO) Centroamérica — Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 13:00 Netflix (EN VIVO) Panamá 14:00 Netflix (EN VIVO) Colombia, Perú, Ecuador 14:00 Netflix (EN VIVO) Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 15:00 Netflix (EN VIVO) Chile (Santiago) 16:00 Netflix (EN VIVO) Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 16:00 Netflix (EN VIVO) Puerto Rico, República Dominicana 15:00 Netflix (EN VIVO) Canadá — Toronto / Montreal (ET) 14:00 Netflix (EN VIVO) Reino Unido — Londres (GMT) 19:00 Netflix (EN VIVO) Alemania, España, Francia, Italia 20:00 Netflix (EN VIVO) Islas Canarias 19:00 Netflix (EN VIVO) India — Nueva Delhi 00:30 (sábado) Netflix (EN VIVO) Japón — Tokio 04:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Australia — Sídney 06:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Nueva Zelanda — Auckland 08:00 (sábado) Netflix (EN VIVO) Estados Unidos — Nueva York (ET) 20:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Chicago (CT) 19:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Denver (MT) 18:00 USA Network (DIFERIDO) Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 17:00 USA Network (DIFERIDO)