WWE rompe lazos con la escena independiente

Ahora que está tan en boga el acuerdo de colaboración que trazan WWE y TNA, algunos han recordado cómo allá por 2016 ya se produjo un acercamiento cuando Finn Bálor apareció en un evento de Insane Championship Wrestling (ICW) para atacar a Drew McIntyre, quien entonces militaba en la empresa hoy propiedad de Anthem Sports & Entertainment.

Pero realmente, el sentido de todo aquella inusual implicación fue formalizar un acuerdo de colaboración no con TNA, sino con ICW, en pos de impulsar la creación de NXT UK meses después valiéndose de la complicidad y apoyo de dicha promotora escocesa y de wXw y PROGRESS.

Tal alianza, asimismo, permitió que desde agosto de 2020, los shows de ICW, wXw, PROGRESS y EVOLVE (ya entonces comprada por el gigante estadounidense) pudieran verse vía WWE Network. Sin embargo, esta plataforma cerró las puertas a ICW y PROGRESS en enero de 2023, y ahora, es wXw la que deja de figurar en el catálogo.

Según Mike Johnson de PWInsider, WWE no rescindió el acuerdo, sino que el contrato concluyó. Algo que, sin mayores detalles revelados, puede significar lo mismo. Tal vez wXw esperaba una renovación, o quizás la casa alemana rechazó renovar motu proprio.

Fuese o no una decisión unilateral, wXw constituía la última «indie» en tener cabida dentro de WWE Network. Su relación con el otrora Imperio McMahon presentaba una solidez considerable, ya que la escuela que la promotora posee en Gelsenkirchen, regentada entre otros por Gunther, sirvió al gigante estadounidense de particular Performance Center europeo antes de la construcción de uno oficial en Londres allá por enero de 2019.

Apunta Mike Johnson que «a partir de ahora» los shows de wXw se verán en el canal de YouTube de esta compañía (denominado wXw NOW, referencia a su antiguo servicio de «streaming»), pero llevaban ya bastante tiempo allí para quienes estuvieran suscritos bajo el nivel de membresía «Abo». No es la primera vez que lo habremos mencionado aquí en SUPERLUCHAS.

Hoy, si quieren conocer el producto, wXw emitirá nueva edición de su tradicional evento Drive Of Champions, con importante estelar donde el Campeón Mundial Unificado, Robert Dreissker, defenderá su oro ante Peter Tihanyi.

