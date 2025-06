¿WWE roba a TNA? Tommy Dreamer cita a Vince McMahon

Al parecer, entre los fanáticos de TNA existe la preocupación de que la compañía pierda a sus estrellas, como quizá sea el caso de Joe Hendry, en favor de WWE.

On Friday, June 6, TNA Wrestling presents #TNAAgainstAllOdds LIVE from the Mullett Arena in Tempe, Arizona! Get tickets NOW: https://t.co/LkVYmSqpBk pic.twitter.com/PK9AxQitmk — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 1, 2025

► ¿WWE robando a TNA?

Mientras hablaba recientemente en el pódcast Huge Pop, Tommy Dreamer, miembro del Salón de la Fama de la segunda y creativo de la primera, abordó esta cuestión:

«Lo tomaré —y lo cito mucho— de Vince McMahon. Vince McMahon no quería a personas que no quisieran estar ahí. ¿Qué jugador quieres en tu equipo si no quiere estar ahí? Es un mundo diferente. Estaba con Tony Khan cuando Jalen Ramsey fue a las redes sociales y pidió un traspaso, y Tony Khan literalmente dijo: ‘Amo a Jalen. Vamos a darle lo que quiere’, y literalmente luego lo traspasó. Dijo: ‘¿Viste a quién conseguimos?’ Estaba emocionado por los dos chicos que consiguieron y por el futuro, porque es genial. ¿No quieres estar en mi equipo? Está bien. Vete, ve a otro lugar. Yo también estoy algo loco; tenía una actitud diferente hacia ECW porque veía todo con anteojeras de ECW. ECW era desarrollo para la industria. Si el contrato de alguien está por terminar, o si WWE… ¿por qué no querrías que fueran a experimentar algo distinto?» También diré esto: este lugar siempre estará aquí. Mientras yo esté aquí, este lugar siempre existirá. Cuando regreses, podrías ser una estrella aún más grande para esta empresa, ya sea que fracases o tengas éxito. Piensa en si AJ Styles alguna vez volviera a TNA, sería enorme. Piensa en si LA Knight apareciera en TNA, ¿cierto? Motor City Machine Guns. Piensa si ellos regresan, sería algo más grande para la empresa, ¿no?».

.@MrStoneWWE vs. @milanmiracle in a winner-takes-all match for TNA’s Director of Authority at #TNAAgainstAllOdds! Friday, June 6 LIVE from Mullett Arena in Tempe, AZ. Get tickets NOW: https://t.co/LkVYmSqXqS pic.twitter.com/PvdA62I5vY — TNA Wrestling (@ThisIsTNA) June 2, 2025