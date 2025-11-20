Este lunes, John Cena hizo su última aprición en un Monday Night Raw, que se llevó a cabo desde el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. El ambiente fue bastante emotivo, y el 17 veces Campeón Mundial tuvo una última oportunidad para despedirse de los fanáticos, no solo hablando, sino también haciendo lo que más le gusta, luchar, y lo hizo en un combate de relevos australianos haciendo equipo con Rey Mysterio y Sheamus, para hacerle frente a The Judgment Day.

► CM Punk recuerda a su amigo y rival

CM Punk y John Cena han estado ligados gracias a su icónica rivalidad en la década de 2010, y con el retiro de Cena en el horizonte, Punk se tomó un momento luego de la conclusión del reciente Monday Night RAW, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, para dirigirse al público y agradecerle al hombre con el que tuvo múltiples combates por el Campeonato WWE. La compañía publicó el video en su canal de YouTube.

«Cuando llegué al elenco principal en 2006, John Cena era la figura principal. He estado en el Madison Square Garden decenas de veces y John Cena siempre ha estado en la cima, y ​​esta noche todos presenciamos un momento histórico; un momento especial. John Cena pudo actuar en el mejor estadio del mundo, frente a los mejores fans del mundo, por última vez. Es un momento especial. Me emociona… Cuando empezamos, John Cena estaba aquí. Él llevaba las riendas y ahora, bueno, me fui durante 10 años y regresé y Cody Rhodes está al mando, y los gemelos… ellos también. ¡Genial!»

«Desde que este lugar era Capitol Sports, ha habido un dicho: ‘Como va el Garden, así va el negocio’. No podría haber hecho esto sin ninguno de ustedes. John Cena no podría haber hecho esto sin ninguno de ustedes. Así que, de todo corazón… gracias.»

Punk concluyó diciendo «Esta noche no se trata de mí. Se trata de John Cena», y le pidió al público que coreara una vez más «¡Gracias, Cena!», a lo que el público respondió con gusto. Luego, pidió que sonara la música del 17 veces Campeón Mundial.