WWE revela su Top 10 de luchas del 2022

Pocas veces en los últimos años se ha hecho tan visible el entusiasmo de WWE por un luchador que regresa a sus filas como con Cody Rhodes. Y aunque «The American Nightmare» no tuvo fortuna, lesionándose de gravedad apenas dos meses después de su redebut, en este tiempo dejó una trilogía de luchas muy notable junto a Seth Rollins.

Su último episodio (hasta ahora) entre las doce cuerdas tuvo lugar en Hell in a Cell, y tal duelo es elogiado por crítica y público. Dave Meltzer le concedió sus célebres 5 estrellas, los seguidores de WWE on FOX decidieron situarlo por encima de cualquier otro encuentro del año acaecido dentro de McMahonlandia y Corey Graves dice del mismo que supone «una historia perfecta de entretenimiento deportivo».

Hoy, hablamos de WWE como entidad la que aclama el citado Rhodes vs. Rollins III, al hacer público su particular Top 10 de combates del 2022 durante el programa The Bump. Y es que sí, WWE estima que este «Hell in a Cell» merece el primer puesto. Igualmente, poniendo de relieve el desempeño de Rhodes, algo que seguramente resulte revelador de cara al impulso que concederán al gladiador una vez retome su calendario.

No. 1️⃣:@CodyRhodes fought through a torn pectoral muscle and put on one of the gutsiest performances in WWE history against @WWERollins inside Hell in a Cell, earning the No. 1 spot on #WWETheBump’s Top 10 Matches of 2022! pic.twitter.com/prLlIaGWrN