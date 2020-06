WWE revela novedades sobre Elias después del accidente

Tras publicar primeramente un comunicado acerca de su luchador confirmando su hospitalización después de fracturarse algunas costillas y sufrir la ruptura de un músculo pectoral durante el accidente del que fue víctima el viernes pasado antes de Friday Night SmackDown, ahora WWE revela novedades sobre Elias.

Antes de nada aclararse que la empresa no cuenta nada acerca de quien fue, en realidad, el provocador de la colisión de autos. Porque si bien Jeff Hardy fue arrestado como supuesto autor, el que más tarde apareciera en el show indica que fue liberado tras demostrarse su inocencia. Eso cabría pensar, al menos.

Pero la revelación va a tener que esperar. Eso sí, cualquiera puede hacer sus especulaciones: ¿habrá sido King Corbin, actual rival del guitarrista, o quizá Sheamus para castigar a suyo propio? Mientras, la compañía ha hecho un nuevo comunicado en Twitter para actualizar el estado de salud de su Superestrella.

#WWETheBump can now report that @IAmEliasWWE has been discharged from the hospital following the incident on Friday Night #SmackDown. pic.twitter.com/lenuLUJ6O0

— WWE’s The Bump (@WWETheBump) June 3, 2020